Su testimonio expone una experiencia personal de sufrimiento psicológico, sin atribuir directamente a Gomez la responsabilidad por los mensajes de odio que recibió.

Hailey Bieber reveló que atravesó pensamientos suicidas durante el periodo más intenso de los ataques que recibió en internet por las comparaciones con Selena Gomez. La modelo y empresaria describió cómo los mensajes hostiles trascendieron las pantallas y afectaron su bienestar emocional, durante una intervención en el DealBook Summit, celebrado en Nueva York.

Su intervención puso el foco en el efecto que puede tener la exposición pública cuando las comparaciones entre celebridades se transforman en mensajes dirigidos a una persona concreta, tanto en espacios digitales como presenciales, sin ningún control.

La fundadora de Rhode explicó que los insultos eran constantes y que algunas personas incluso la increpaban cuando caminaba por la calle. Al recordar aquellos episodios, declaró: “Tenía gente diciéndome que me matara en los comentarios todos los días. Estaba pasando por un momento en que la gente me gritaba en la calle”.

El hostigamiento alcanzó también espacios cotidianos. Según relató, usuarios colocaron alcancías en establecimientos de Starbucks con imágenes suyas enfrentadas a fotografías de Gomez. Para Bieber, esas manifestaciones reflejaban hasta qué punto la supuesta rivalidad entre ambas se había convertido en un fenómeno público.

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La empresaria reconoció que no conseguía ignorar las agresiones digitales y que su sensibilidad frente a esos comentarios agravó el impacto psicológico. “Nunca había experimentado algo así. La forma en que la gente me hacía sentir era que quizás sería mejor si yo no estuviera aquí”, confesó. Luego añadió: “Porque así de intensos sentía que eran los sentimientos de otras personas hacia mí en ese momento”.

Actualmente, intenta controlar cuánto tiempo permanece conectada a las plataformas, aunque admite que limitar ese hábito resulta complicado por la facilidad de acceso. También señaló que todavía enfrenta inseguridades cuando se compara con otras personas que observa en internet.

Aun así, considera que los años de exposición y cuestionamientos le permitieron desarrollar mayor resistencia frente al acoso digital. Bieber explicó que no pretende esconder sus vulnerabilidades, especialmente porque desea hablar abiertamente con sus hijos sobre las dificultades emocionales que pueden surgir al utilizar redes sociales.

“Quiero poder tener esa conversación con mis hijos para que, cuando se sientan así, puedan identificarse con su mamá”, expresó. Y agregó: “Y saber que yo también me siento así a veces, y que podemos atravesarlo juntos”.

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La controversia que rodea a Hailey Bieber y Selena Gomez está relacionada con sus respectivas historias sentimentales con Justin Bieber. El cantante inició una relación intermitente con Gomez en 2010, marcada por separaciones y reconciliaciones. Durante algunos de esos intervalos también salió con Hailey.

En 2018, meses después de su ruptura definitiva con Gomez, Justin se comprometió con Hailey. Ambos contrajeron matrimonio en septiembre de ese año. Sin embargo, algunos seguidores continuaron comparando a las dos mujeres y alimentando especulaciones sobre una enemistad.

En septiembre de 2022, Hailey aseguró en el pódcast Call Her Daddy que entre ella y Gomez había “amor”. Dos meses después, ambas posaron juntas para una fotografía, aunque los rumores sobre su relación pública no desaparecieron.

En junio de 2025, seguidores observaron que las artistas habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram, circunstancia que volvió a generar interpretaciones sobre una posible disputa. Ninguna de esas señales digitales permite establecer por sí sola las motivaciones personales de ambas.

Las declaraciones recientes de Bieber se centraron en las consecuencias del hostigamiento en redes sociales y en su intención de abordar estos temas con sus hijos.