Miley Cyrus confirmó públicamente su matrimonio con el músico Maxx Morando mediante una publicación en Instagram que permitió conocer las primeras imágenes de la ceremonia. La pareja celebró su boda el 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs, California, después de cinco años de relación.

La cantante, de 33 años, compartió una fotografía junto a su esposo y acompañó la publicación con un mensaje breve: “M + M 🤍 11.21.26”. Como fondo musical eligió Let’s Get Married, una canción propia que también tiene una conexión artística con Morando, quien participó en su composición y producción.

Para la ocasión, Cyrus lució un vestido de satén blanco con mangas largas, cuello alto y espalda descubierta. Completó su atuendo con joyas de Chopard. Morando, de 27 años y baterista de la banda Liily, optó por un esmoquin negro.

La celebración se desarrolló junto a una piscina, bajo un arco decorado con flores blancas. La ceremonia fue conducida por Wayne Coyne, líder del grupo The Flaming Lips, quien tuvo a su cargo ese momento de la reunión.

Te puede interesar: La Era de Hielo 6 presenta su tráiler: dinosaurios, lava y el esperado regreso de Manny y Sid

Entre los invitados estuvieron Tish Cyrus, madre de la artista, y su esposo, Dominic Purcell. También asistieron Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, acompañado por la actriz Elizabeth Hurley, y Noah Cyrus, hermana de Miley.

La historia sentimental de los recién casados comenzó en 2021, cuando se conocieron mediante una cita a ciegas. En una entrevista concedida a British Vogue en 2023, Cyrus recordó aquella experiencia con humor: “Fue a ciegas para mí y no tanto para él”.

Cuatro años después de ese primer encuentro, Morando preparó una propuesta matrimonial durante un viaje a Japón. El músico eligió el jardín de un hotel en Kioto, en octubre de 2025, y esperó hasta los últimos momentos de la estancia para sorprenderla.

Al explicar su estrategia a Wonderland, señaló: “Creo que ella tenía una intuición de que podía suceder, así que esperé lo más posible para despistarla”. El plan incluyó llevarla hacia un espacio del hotel que estaba cerrado al público.

Te puede interesar: Will Smith enfrenta demanda por presunto abuso sexual de un antiguo colaborador

Morando relató: “Había un letrero que decía que no se podía pasar. Le dije: ‘Qué locura, vamos para allá’. Ella respondió: ‘No, está bloqueado’. Al final, la convencí. Entramos y era un callejón sin salida, una situación preciosa de bosque japonés. Ella estaba grabando videos y estaba de espaldas. Fue entonces cuando me arrodillé y le toqué el hombro”.

La cantante reconoció posteriormente que no esperaba la propuesta: “No es fácil sorprenderme porque me encanta controlar cada situación, y yo me había rendido por completo. Les juro que estaba tan, tan sorprendida”.

El compromiso se hizo público el 1 de diciembre de 2025, cuando Cyrus mostró su anillo durante el estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles. En una conferencia relacionada con esa película, describió su vínculo como “un nuevo comienzo”, asociado con “la conciencia de una persona más madura sobre lo que quiero esta vez”.

Un mes antes de casarse, ambos habían interpretado juntos Let’s Get Married en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La canción forma parte de Bass Persuades, décimo álbum de estudio de Cyrus, que debutó en el primer puesto del Billboard 200 durante la semana del 3 de octubre, con 61.000 unidades equivalentes según Luminate.

Este es el segundo matrimonio de la artista. En diciembre de 2018 se casó con Liam Hemsworth, de quien se separó en agosto de 2019. Ambos se habían conocido durante el rodaje de La última canción, estrenada en 2010.