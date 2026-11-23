El bombardeo de la coalición contra un edificio de telecomunicaciones dejó 17 trabajadores muertos y 11 heridos, informó el Ministerio de Telecomunicaciones de los hutíes.

Saná, Yemen/Los hutíes de Yemen afirmaron que 17 personas murieron en bombardeos sauditas en la provincia de Hodeida, en la costa del mar Rojo.

El grupo, que controla amplias zonas de Yemen, incluida la provincia de Hodeida, está en guerra contra una coalición liderada por Arabia Saudita que respalda al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

El bombardeo de la coalición contra un edificio de telecomunicaciones dejó 17 trabajadores muertos y 11 heridos, informó el Ministerio de Telecomunicaciones de los hutíes.

"Esto provocó la destrucción total de estas instalaciones, (y) la interrupción de los servicios de telecomunicaciones e internet", lo que afectó a decenas de miles de personas, señaló.

Más al sur, en la provincia de Lahj, otro ataque que impactó autobuses y vehículos de transporte dejó varias víctimas, afirmó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, sin dar más precisiones.

De momento, Arabia Saudita no comentó esta información. La AFP no pudo verificar independientemente estas afirmaciones.

La coalición liderada por Riad afirmó el domingo que había interceptado misiles balísticos lanzados hacia la costa occidental del mar Rojo de Arabia Saudita.

Esa región alberga importantes instalaciones petroleras que los combatientes hutíes han atacado en las últimas semanas, además de aeropuertos y sitios militares.

Tras cuatro años de calma, el conflicto en Yemen se reanudó en julio, abriendo un nuevo frente en la guerra en Oriente Medio.

Los enfrentamientos se intensificaron en septiembre, cuando los hutíes tomaron la costa del mar Rojo y pasaron a controlar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Desde entonces, las hostilidades han dejado más de 1.600 muertos y más de 300.000 desplazados en el país, el más empobrecido de la península arábica, según el último balance de la ONU.