El viernes firmó un nuevo acuerdo con la UE que contempla la flexibilización de los controles a las exportaciones británicas de productos alimentarios, la movilidad de los jóvenes y las cuotas de emisiones de carbono.

Londres, Reino Unido/El primer ministro británico, Andy Burnham, defendió este lunes en el Parlamento el acuerdo alcanzado la semana pasada con la Unión Europea (UE) y rechazó las críticas de sus predecesores conservadores, a quienes acusó de estar "anclados en el pasado", diez años después del referéndum del Brexit.

Tras llegar al poder en julio pasado, el dirigente laborista no oculta su voluntad de estrechar más los lazos con la UE, e incluso ha afirmado estar dispuesto a reabrir el debate sobre un regreso al bloque comunitario.

El viernes firmó un nuevo acuerdo con la UE que contempla la flexibilización de los controles a las exportaciones británicas de productos alimentarios, la movilidad de los jóvenes y las cuotas de emisiones de carbono.

Varios antiguos primeros ministros conservadores, como Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron, han advertido a Burnham de los riesgos de reabrir este debate sobre la UE, que dividió profundamente al país.

"Quienes afirman que no se debe hablar del Brexit corren el riesgo de dejar al Reino Unido anclado en el pasado, con un conjunto de acuerdos mediocres. Por el contrario, estamos encaminando al país hacia una situación mejor y devolviéndole la esperanza que le ha faltado durante demasiado tiempo", defendió el primer ministro ante el Parlamento británico.

"Simplemente vamos a llevar a cabo una reflexión serena, constructiva y pragmática sobre lo que más conviene al Reino Unido a largo plazo", añadió, en un contexto en el que, según recientes encuestas, la mayoría de los británicos se muestra favorable a un mayor acercamiento al bloque europeo.

El gobierno tiene previsto iniciar conversaciones con Bruselas sobre las "opciones realistas" a largo plazo para la relación bilateral, indicó este lunes un portavoz de Burnham.

El primer ministro se pronunciará sobre el "inicio de este proceso" el próximo mes, añadió el vocero.

El gobierno laborista sostiene que el acuerdo alcanzado el viernes generará 17.000 millones de libras (22.270 millones de dólares) adicionales al año para la economía británica, aliviará la presión sobre el coste de la vida y "creará oportunidades para los jóvenes".

Este acuerdo "ofrece una perspectiva muy real de que la próxima década pueda ser mucho mejor para el Reino Unido que la que acabamos de atravesar", declaró Burnham este lunes.

Londres y Bruselas se han concedido seis meses más para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de las tasas de matrícula de los estudiantes europeos en el Reino Unido, una reivindicación que la UE ha planteado con insistencia.

Los estudiantes procedentes de países de la UE, que antes del Brexit pagaban las mismas tasas que los británicos, abonan desde el curso 2021-2022 las tarifas internacionales, considerablemente más elevadas.