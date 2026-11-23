Hay al menos otras tres personas que están siendo vinculadas y que están en etapas de ser ubicadas, según dijeron las autoridades.

Chiriquí/Un juez de control de garantías determinó ordenar la detención preventiva por los próximos seis meses de un ciudadano de 35 años, al cual se le está implicando en el delito de extorsión en perjuicio de un productor de Chiriquí.

Este ciudadano fue retenido en medio de una operación especial realizada por agentes de la DIJ, tras la denuncia presentada por el productor, quien afirmaba que era amenazado él y su familia para exigirles dinero.

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Este mismo juez de control de garantía determinó decretar como legales las acciones judiciales que dieron con la aprehensión de este ciudadano y puso un término de seis meses para el proceso de investigación por este delito de extorsión agravada.

Por este hecho hay al menos otras tres personas que están siendo vinculadas y que están en etapas de ser ubicadas, según dijeron las autoridades.

Aparentemente, este ciudadano y otros estaban solicitándole 100 mil dólares al productor, por una supuesta denuncia en su contra, y requerían del dinero para no implicarlo en el delito.

Con información de Demetrio Ábrego.