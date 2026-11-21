En los controles que mantienen a lo largo de la frontera entre Panamá y Costa Rica se ha logrado detectar este tipo de contrabando, medidas que, en coordinación con el Senafrot, se reforzarán durante las últimas semanas del año, cuando aumenta el contrabando.

Chiriquí/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera, en coordinación con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Servicio Nacional de Fronteras, lograron el decomiso de más de 100 quintales de cebolla, presuntamente provenientes de contrabando de Costa Rica.

Este cargamento fue decomisado dentro de un camión que estaba cerca del sector de Caisán de Renacimiento y que pretendía ser trasladado hacia los mercados en Chiriquí, provincias centrales y Panamá.

Abdiel Lezcano, administrador de Aduanasen Chiriquí, dijo que se trata del séptimo decomiso de este tipo de mercancías que se hace en áreas cercanas a la frontera de Panamá con Costa Rica.

"Cada quintal de eso está costando ahorita a veces $50, $60 el quintal, depende de la época. Y recordemos que no solamente hay cebolla en Chiriquí, sino que hay bastantes provincias centrales, una cebolla propia, nacional, de buena calidad, y tenemos que proteger al productor nacional", subrayó Lezcano.

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En tanto, Abel Aparicio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, resaltó la necesidad de que los productores nacionales, al igual que los comercializadores, se abstengan de realizar este tipo de contrabando, porque además de poner en riesgo las plantaciones de decenas de agricultores, representan graves erogaciones económicas para el país. Recordó que se trata de un rubro sensitivo, el cual es regulado y protegido mediante la Cadena Agroalimentaria.

"Todo producto que entre al país provoca un desequilibrio, además de poner en riesgo el estatus fitosanitario, que es muy importante para nosotros", afirmó Aparicio.

El administrador de Aduanas asegura que, debido a los controles que mantienen con puntos fijos y móviles a lo largo de la frontera entre Panamá y Costa Rica, se ha logrado detectar este tipo de contrabando, medidas que en coordinación con el Senafrot mantendrán durante las últimas semanas del año, cuando aumenta el contrabando.

Con información de Demetrio Ábrego

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