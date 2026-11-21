La actividad comenzó como Tamborito del Norte, sumó delegaciones escolares e independientes, y reunió a familias y comercios locales en la tarde de este sábado.

Ciudad de Panamá/Lo que empezó como Tamborito del Norte terminó convirtiéndose en una jornada con desfiles en la Cinta Norteña que reunió a vecinos, familias y delegaciones en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos durante la tarde de este sábado.

Es la primera vez que se realiza una actividad de este tipo en el corregimiento del norte de la ciudad de Panamá con presencia de bandas.

A medida que se corrió la voz sobre la iniciativa, se sumaron bandas escolares, bandas independientes y distintas delegaciones. Conforme avanzó la tarde y empezó a caer la noche, el público siguió llegando a las orillas de la carretera y a los alrededores de la Cinta Norteña, acompañados de niños y mascotas, en un ambiente familiar y tranquilo frente a la tarima principal.

Delegaciones escolares y conjuntos típicos en escena

Durante el recorrido pasaron agrupaciones como el Colegio Bilingüe San Lorenzo, que presentó su conjunto típico y su banda de música entre aplausos de quienes se ubicaron a lo largo de la vía. Entre las delegaciones también se vieron batuteras, músicos con trombones, liras y tambores, acordeón y güira, además de niñas vestidas con pollera y grupos con banderines rojos.

En el punto de la tarima se alternaron las presentaciones de los colegios con pausas para escuchar y ver a los conjuntos típicos. Quienes asistieron destacaron el esfuerzo detrás de cada grupo y el respaldo a los jóvenes que participaron en el desfile.

Comercio local y vereda de emprendimiento

Más allá del desfile, los asistentes señalaron que la jornada ayudó a mover el comercio local del sector. En el lugar se habilitó una vereda de emprendimiento integrada por vecinos que instalaron distintos negocios —entre ellos puestos de comida, carnes y chorizos asados, además de chicharrones— que los presentes aprovecharon para apoyar.

Para el cierre de la jornada se programó un artista típico de la zona una vez concluyeron las delegaciones, además del paso de al menos cuatro bandas independientes por las calles del corregimiento.

Con información de Jorge Quirós