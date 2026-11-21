La ruta también aborda la llegada de los primeros migrantes chinos a Panamá y su contribución al desarrollo comercial, social y económico de sectores como Salsipuedes y el Barrio Chino, ubicado en la avenida Carlos A. Mendoza, en el área del Casco Antiguo.

Ciudad de Panamá/Conocer la historia de la comunidad china en Panamá, visitar sitios emblemáticos y degustar parte de su gastronomía son algunas de las experiencias que ofrece el recorrido cultural por el Barrio Chino, una iniciativa que busca acercar a las nuevas generaciones a este legado histórico.

Sandra Chan, de Ruta Cultura China, explicó que el recorrido denominado Barrio Chino tiene una duración aproximada de dos horas y media y contempla visitas a lugares que conservan parte de la historia de esta comunidad en el país.

Uno de los puntos incluidos es el templo Yan Wo, dedicado a la deidad Guan Yu, que cuenta con más de 100 años de historia. También contempla una visita al restaurante Kwong Chow, donde los participantes pueden degustar platos de la gastronomía cantonesa con un toque panameño.

La ruta también aborda la llegada de los primeros migrantes chinos a Panamá y su contribución al desarrollo comercial, social y económico de sectores como Salsipuedes y el Barrio Chino, ubicado en la avenida Carlos A. Mendoza.

Chan destacó que la iniciativa busca que la cultura china sea reconocida como parte de la identidad multicultural del país y que su historia se preserve para las próximas generaciones.

Por su parte, Elizabeth, vocera del Club de Mandarín de Panamá, explicó que la organización trabaja en la promoción de la cultura china mediante talleres gastronómicos y culturales, además de cursos para aprender el idioma mandarín.

Las personas interesadas en conocer más sobre estas actividades pueden encontrar al club en Instagram como Club de Mandarín de Panamá o comunicarse a través de WhatsApp.

Con información de Jorge Quirós.

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