Más de 300 viviendas se construyen en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, mientras continúan las evaluaciones y trabajos en sitios históricos afectados.

Provincia de Los Santos/Los trabajos de rehabilitación de sitios históricos y reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo continúan en la región de Azuero. Este sábado, el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, realizó una inspección en la iglesia San Atanasio de La Villa de Los Santos, donde las labores iniciaron el pasado 19 de octubre.

En este sitio también se evalúan las afectaciones en el Calicanto. Hasta el momento, se han encontrado daños menores en esta estructura, mientras se realizan trabajos de remoción de recubrimientos. Además, se inspecciona la zona de la torre para determinar las condiciones estructurales y avanzar con las labores de rehabilitación.

Avanzan con la construcción de más de 300 viviendas

Icaza, quien coordina el grupo encargado de atender las zonas afectadas por el sismo, indicó que actualmente se construyen más de 300 viviendas en comunidades de Los Santos, Veraguas y Herrera.

En Los Santos, los trabajos se desarrollan en Bajo Corral, La Miel, Valle Rico, Macaracas cabecera, Bebedero y El Cacao. En Veraguas, en Las Palmas, La Mesa, Atalaya, Montijo, Santiago y Río de Jesús; mientras que en Herrera, en las regiones de Boca Parita, La Arena, Rincón de Hondo, Ocú y Los Pozos.

También se realizan evaluaciones para determinar las afectaciones en las viviendas y establecer las compensaciones económicas que permitan a las familias iniciar las reparaciones, dependiendo de cada caso.

Como parte de la atención a las familias afectadas, se mantienen las entregas de bolsas de alimentos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Según Icaza, se han distribuido más de 80 mil bolsas de comida, además de continuar las visitas a los albergues para identificar soluciones temporales para las familias, mientras avanzan los procesos de rehabilitación o reconstrucción.

“Hoy en día ese número ronda las 2 mil 500 personas; hemos logrado bajar en más de un 50% el número de personas albergadas”, indicó el ministro.

Por otro lado, Icaza informó que en Isla Cañas se espera el restablecimiento del servicio de agua potable durante la primera mitad de diciembre.

Con información de Eduardo Javier Vega.