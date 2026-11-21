En total, en este concurso se inscribieron 60 estudiantes de todas las regiones educativas del país, de los cuales estos 15 jóvenes destacaron como los mejores oradores.

Ciudad de Panamá/Bajo el tema “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, este domingo 22 de noviembre, a las 6:00 p. m., se llevará a cabo la versión número 21 del Concurso Nacional de Oratoria 2026.

Son 15 estudiantes de escuelas oficiales y particulares de todo el país los que tendrán que hablar sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada del talento humano. Para esto, se ha escogido un jurado experimentado, compuesto por panameños y extranjeros.

El español Marc Oliveras, jurado de contenido y cofundador de AI Kreate, aseguró que el proceso ha sido muy complejo y altamente profesional. "El tema, evidentemente, estamos entrando en una revolución ya hace años, y un país como Panamá, de la importancia que tiene estratégicamente, convierte este tema, para que los jóvenes entiendan que esta revolución está convirtiendo el mundo", señaló.

Explicó que su trabajo será evaluar cómo los estudiantes entienden, comprenden, usan y trabajan con la inteligencia artificial. "En este sentido, las variables son muy amplias y lo que se trata es que demuestren cómo estas tecnologías se pueden usar para solucionar problemas reales, que afectan a sus comunidades y que hagan un mundo mejor", subrayó.

Más allá del avance tecnológico, los especialistas consideran que este también será un espacio para que los jóvenes sean protagonistas de su propio desarrollo y piensen, propongan y lideren sus ideas y proyectos.

Eduardo Ortega, secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), quien es uno de los organizadores del Concurso, indicó que la revolución industrial de la inteligencia artificial representa una oportunidad única para mejorar todo lo que se puede hacer con esta tecnología.

"Siempre decimos que la IA es transversal. Es una herramienta que se puede usar en todos los campos. Hay un estudio realizado en América Latina que proyecta el potencial que tiene la IA para mejorar el desarrollo económico de los países. Eso indica que nosotros en nuestro país, si la implementamos adecuadamente, el impacto financiero podría ser del 2 a 4% del PIB del país", afirmó Ortega.

Ortega resaltó la importancia de poder adaptar la IA a las necesidades o requerimientos de cada persona, para que su potencial sea aprovechado al máximo.

"Esto es predictivo, estos algoritmos trabajando haciendo una especie de estadística de lo que es más común y de esa manera responde, no es que piense o sienta", añadió.

Los participantes tendrán dos minutos en una ronda para exponer sus pensamientos, pero no solo se evaluará el contenido, el lenguaje y el tono de voz, sino también su proyección en el escenario.

Por su parte, Johana Amaya, jurado de proyección proveniente de Colombia, considera que se trata de un evento que se puede replicar en países como el suyo, por ejemplo.

"Es una mezcla de lo tradicional, que es poder hablar, capacidad de improvisar, de un determinado tema, manjearlo con audacia, pero también mezclar el conocimiento de la IA", manifestó.

Amaya será una de las especialistas que evaluará la forma en que se presentan los estudiantes, en distintos aspectos del lenguaje corporal, la voz y el contacto visual.

"Saber que te está viendo todo un país, que estoy representando a un colegio, que estoy demostrándome a mi mismo que puedo después de 40 días, y decir o puedo y controlar esos nervios, es algo que mañana vamos a ver", resaltó Amaya, quien a su vez felicitó a todos los concursantes.

En total, en este concurso se inscribieron 60 estudiantes de todas las regiones educativas del país, de los cuales estos 15 jóvenes destacaron como los mejores oradores.

Con información de Jocelyn Mosquera.

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