¿Quiere aprender árabe? Ifarhu anuncia beca completa para estudiar en Qatar University: estos son los requisitos
El formulario de inscripción y la información adicional están disponibles en el enlace publicado por el IFARHU y la Embajada de Panamá en Catar: https://linktr.ee/embpanamaqatar
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) publicó una convocatoria de beca completa para personas no nativas del árabe interesadas en estudiar este idioma durante un año en Qatar University, en Catar.
De acuerdo con la información divulgada por la institución, el programa tendrá una duración de 12 meses, bajo la modalidad presencial, y está dirigido a personas con edades entre los 18 y 40 años.
Entre los requisitos para aplicar se encuentran registrarse en línea, presentar copia de la cédula de identidad y documentos académicos, además de entregar un ensayo personal y complementario escrito en inglés.
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¿Qué cubre la beca?
La convocatoria contempla una cobertura completa que incluye:
- Matrícula universitaria.
- Alojamiento en Qatar University.
- Alimentación.
- Tiquetes aéreos y pasaje.
- Un estipendio mensual de 500 riales cataríes (QAR), equivalente aproximadamente a 140 dólares.
Las personas interesadas deberán completar su registro antes del 30 de noviembre de 2026.
El formulario de inscripción y la información adicional están disponibles en el enlace publicado por el IFARHU y la Embajada de Panamá en Catar:
https://linktr.ee/embpanamaqatar
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