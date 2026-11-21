El delantero inglés se lesionó en el partido que el Bayern Múnich disputó frente al Colonia en la liga alemana.

Alemania/Víctima el viernes de un desgarro en el tobillo izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses, el Balón de Oro 2026 Harry Kane fue operado con éxito, anunció el Bayern Múnich en un comunicado este sábado.

El club había informado el viernes por la noche, tras el 1-1 ante el Colonia, que su delantero estrella sufría un desgarro de la sindesmosis izquierda, articulación fibrosa que une la tibia y el peroné justo por encima del tobillo.

El Bayern precisó este sábado que Kane tuvo que someterse a una operación que transcurrió bien.

La duración de su baja se estima en "meses" según el vigente bicampeón de Alemania.

La prensa alemana establece un mínimo de tres meses, con un regreso previsto para marzo.

"¡Los altibajos de la vida! Evidentemente, estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero, como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y progresar de cara a 2027", reaccionó Kane en sus redes sociales.

"¡Volveré fresco y listo para el momento decisivo de la temporada!", prometió el máximo goleador de las tres últimas temporadas en la Bundesliga, acompañando su mensaje con una foto suya sentado en la cama del hospital, con el pie izquierdo en una bota ortopédica tras la operación.

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