Los médicos lo están hidratando, le colocaron una sonda gástrica y lo mantienen en ayuno oral con soporte nutricional.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está internado en cuidados intensivos por un cuadro de obstrucción intestinal, informó este sábado el hospital de Brasilia donde ingresó el viernes.

Bolsonaro (2019-2022) sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibido durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces.

El exmandatario, de 71 años, y que se encuentra en prisión domiciliaria condenado por golpismo, presenta un cuadro de "abdomen agudo obstructivo".

Está "estable clínicamente, consciente, orientado y en respiración espontánea", indicó el hospital DF Star en un boletín médico.

Los médicos lo están hidratando, le colocaron una sonda gástrica y lo mantienen en ayuno oral con soporte nutricional.

"No hay previsión de alta hospitalaria", añadió la nota.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, autorizó este sábado que sus hijos Carlos, Jair Renan y Laura y su hijastra Letícia lo visiten mientras dure la internación, aunque sin celulares ni cámaras.

Moraes también ordenó retirarle la tobillera electrónica, que deberá volver a colocarse cuando reciba el alta.

Carlos Bolsonaro, senador electo, describió en X una noche de vómitos y dolores.

"No soy médico, pero jamás lo vi así", escribió este sábado. Si los exámenes dan un resultado negativo, "llegará, creo yo, la décima cirugía en menos de ocho años", agregó.

- "Fuerza, papá" -

Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente al entonces expresidente y ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Tras varios meses encarcelado, pasó a prisión domiciliaria en marzo por sus problemas de salud.

El jueves, la corte suprema fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y otros condenados por la trama golpista.

Su hijo alcalde, el senador Flávio Bolsonaro, que perdió el balotaje ante Lula en octubre, había prometido en campaña indultar a su padre como una de las primeras cosas que haría si llegaba a la presidencia.

Después de su derrota, Flávio huyó a Estados Unidos, tras ser blanco de una investigación por lavado de dinero.

Desde allí, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su padre: "¡Fuerza, papá! ¡Dios siempre al mando!", y convocó a los seguidores del expresidente a homenajearlo publicando fotos con él.