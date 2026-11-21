La electrificación de vehículos, edificios y sistemas de refrigeración y calefacción "puede reducir la exposición a los riesgos de suministro de combustibles fósiles y recortar las emisiones", afirmaba en un informe en septiembre la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La COP31 de Turquía prosigue este sábado sus negociaciones fuera del plazo oficial, en busca de un consenso que se resiste por las profundas diferencias climáticas en torno a los combustibles fósiles y las finanzas.

La cita de Antalya debía terminar el viernes de tarde, pero las disensiones han obligado a prolongarla este sábado. Algunos ministros tomaron ya sus aviones y dejaron en Turquía a sus equipos técnicos.

Tras 24 horas de prolongación, el ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la cita, Murat Kurum, pidió un último esfuerzo a las casi 200 delegaciones reunidas.

"Pido a todos actuar con responsabilidad (...) obcecarse con ciertas palabras y expresiones y socavar este proceso no beneficia a nadie", declaró a la prensa el ministro, que animó a "alcanzar un compromiso".

"Hay varias disputas, pero la principal es entre la UE, principalmente, y Arabia Saudita" respecto a una posible mención al abandono de los combustibles fósiles y la tecnología de captura de carbono en la atmósfera, dijo a la AFP Li Shuo, analista del Asia Society Policy Institute (ASPI).

Al mismo tiempo, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, afirmaba que "aún no hay compromiso, claramente". "Es mejor no tener acuerdo que tener un mal acuerdo", enfatizó.

Uno de los puntos más contenciosos es si se incluye o no en la decisión política final una mención a la salida progresiva del carbón, el gas y el petróleo, como ocurrió en la COP28 de Dubái en 2023.

Francia y Panamá promovieron el viernes un documento, suscrito por una docena de países -entre ellos España, Guatemala, Vanuatu y Costa de Marfil- que pide una "transición clara".

Turquía y Australia, que presiden la cita de forma bicéfala, defienden que el camino para salir de los combustibles fósiles pasa por acómetro una mayor electrificación de la economía, que dé más cabida a las renovables y reduzca emisiones.

Turquía propone aumentar la cuota de electricidad en el consumo global de energía a un 35%, para el año 2035. El porcentaje actual es un 23%.

La UE empuja para que se aclare que esa electrificación debe ser "limpia", es decir procedente de renovables. El bloque se suscribió no obstante el objetivo de electrificación de Turquía, junto a más de 60 países, entre ellos Colombia, Panamá, Uruguay, Ecuador y Guatemala.

La electrificación de vehículos, edificios y sistemas de refrigeración y calefacción "puede reducir la exposición a los riesgos de suministro de combustibles fósiles y recortar las emisiones", afirmaba en un informe en septiembre la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

- Pelea por las finanzas -

El otro gran contencioso es la financiación de los países en desarrollo, que históricamente tienen una responsabilidad mucho menor en el calentamiento, y sufren sus efectos en forma de sequías, inundaciones y ciclones.

A todo ello se sumó este año el fenómeno natural El Niño, que está siendo de una potencia extraordinaria y provocó calamidades diversas, como problemas de abastecimiento alimentario en Centroamérica e incendios en Indonesia.

La COP30 de Brasil, el año pasado, prometió triplicar la financiación para la adaptación en los países en desarrollo.

El primer borrador de decisión política, el lunes, puso cifra a esa promesa: 120.000 millones de dólares anuales a partir de 2035. Pero en la nueva versión, el jueves, desapareció.

La Unión Europea, mayor contribuyente mundial, que en 2025 movilizó 32.300 millones de euros de recursos públicos para ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático y adaptarse al mismo, avisó de que no pondrá más dinero sobre la mesa y se centrará en cumplir compromisos ya adquiridos.

El borrador de decisión política publicado el jueves reitera igualmente el objetivo supremo del Acuerdo de París de 2015: limitar el calentamiento global a 1,5 ºC para evitar daños mayores.

Y urge a reducir más las emisiones, para limitar "tanto la magnitud como la duración" del esperado rebasamiento de este tope, que la ONU da por seguro en los cinco próximos años.

El calentamiento en este momento ya es de 1,4 grados, y la ONU alertó de que si se mantienen las políticas actuales, el calentamiento a fin de siglo podría ser de 2,8 ºC.