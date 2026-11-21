La incorporación de esta tecnología también busca ampliar la capacidad del Servicio de Urología Pediátrica para realizar cirugías reconstructivas con asistencia robótica.

Ciudad de Panamá/Un paciente de 11 años con antecedentes de una intervención quirúrgica fue sometido a una pieloplastía asistida por tecnología robótica en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Alta Complejidad, ubicado en Ciudad de la Salud. Se trata del segundo procedimiento de este tipo realizado por el servicio de Urología Pediátrica de la Caja de Seguro Social (CSS).

La cirugía tuvo como objetivo corregir una estrechez en la vía urinaria que dificulta el paso de la orina y puede comprometer la función del riñón. Esta condición se trata mediante una pieloplastía, procedimiento que consiste en retirar el segmento estrecho y unir nuevamente los tejidos sanos para restablecer el flujo de orina.

Celeste Alston, uróloga pediátrica del hospital, explicó que la plataforma robótica permite trabajar con mayor precisión gracias a su sistema de visión tridimensional, que facilita la identificación de estructuras pequeñas durante la intervención.

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“Te permite ver con más detalle qué es lo que está ocurriendo, si hay alguna venita, alguna arterita que está cruzando sobre el punto produciendo la estrechez; qué área de fibrosis hay y que nosotros podamos trabajar con mayor efectividad, con mayor precisión y obteniendo un buen resultado”, detalló.

La especialista señaló que corregir esta obstrucción permite que el riñón continúe desarrollándose y reduce el riesgo de perder esa unidad renal si el problema no se trata. Añadió que se trata de un padecimiento común en niños que requiere cirugía para su corrección.

Recuperación y beneficios de la cirugía robótica

Lisbeth Gómez, uróloga pediatra, explicó que uno de los beneficios de esta técnica es la recuperación del paciente. A diferencia de la cirugía abierta, que requiere una incisión amplia, el procedimiento robótico se realiza mediante pequeños orificios, lo que reduce el dolor asociado a la herida quirúrgica.

Según la especialista, habitualmente los pacientes pueden levantarse y caminar al día siguiente de la intervención.

La incorporación de esta tecnología también busca ampliar la capacidad del Servicio de Urología Pediátrica para realizar cirugías reconstructivas con asistencia robótica.

Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, indicó que la CSS mantiene un proceso de capacitación y aprendizaje para desarrollar este tipo de intervenciones.

La proyección es realizar entre uno y dos procedimientos urológicos pediátricos cada dos semanas y disponer progresivamente de un quirófano los viernes para atender a estos pacientes.

La iniciativa contempla ampliar la cobertura de atención urológica pediátrica y avanzar posteriormente hacia un programa regular de cirugías robóticas para niños.

Young también destacó la participación de médicos jóvenes capacitados en el uso de esta tecnología, quienes aplican sus conocimientos en la atención de pacientes pediátricos.

La Dra. Alston explicó que estas cirugías requieren la participación de un equipo multidisciplinario entrenado, integrado por anestesiólogos, personal de enfermería, técnicos quirúrgicos y médicos.

Cada uno cumple funciones específicas durante la preparación, el posicionamiento y el manejo de la plataforma robótica a lo largo de la intervención.

La especialista recalcó que, más allá de la tecnología utilizada, la seguridad del paciente sigue siendo la prioridad, especialmente en las cirugías reconstructivas pediátricas, en las que se busca preservar la función de órganos vitales.

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