Pacientes renales piden a la CSS investigar problemas de coagulación durante las diálisis

Los afectados señalaron que hace unos tres meses se cambió la marca de la heparina utilizada en el procedimiento y consideran que esto podría estar relacionado con lo ocurrido.

Ciudad de Panamá, Panamá/Pacientes renales del complejo hospitalario solicitaron a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) investigar los problemas de coagulación que, según denunciaron, se han presentado durante sus tratamientos de diálisis en las últimas semanas.

Los afectados señalaron que hace unos tres meses se cambió la marca de la heparina utilizada en el procedimiento y consideran que esto podría estar relacionado con lo ocurrido. Sin embargo, reconocieron que desconocen la causa y pidieron una revisión del proceso.

“Yo no puedo decir que solamente es la heparina; puede que sea algo que está pasando en el proceso, pero no se han venido a investigar”, manifestó Alcides Alcaza, vocero de los pacientes.

El paciente también cuestionó que, aunque los episodios quedan registrados en los expedientes individuales, no exista, según indicó, un registro consolidado que permita conocer cuántas personas han presentado esta situación cada semana y comunicar esa información a las autoridades.

“Ellos tienen los expedientes donde se dice qué paciente se ha coagulado, cuántas veces se ha coagulado”, expresó.

De acuerdo con los testimonios, estos problemas han obligado a interrumpir las diálisis y trasladar a los afectados a la Ciudad de la Salud para recibir atención.

Una paciente relató que, tras ser desconectada del equipo, tuvo que acudir a ese centro hospitalario, donde le informaron que tenía un pequeño coágulo. Según su testimonio, posteriormente fue enviada al cuarto de urgencias para esperar la evaluación de un especialista.

“Estoy muy cansada desde la mañana hasta las 10”, expresó al describir la prolongada espera.

Los pacientes reiteraron su solicitud de que las autoridades de la CSS se acerquen, revisen lo ocurrido y determinen las causas de estas complicaciones.

Al momento del reporte, se había solicitado información a la institución y se estaba a la espera de un pronunciamiento.

Con información de Kayra Saldaña.