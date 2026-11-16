Movimiento Unidos por la Democracia condena atentado contra el periodista Rolando Rodríguez

El movimiento cívico pidió una investigación exhaustiva del atentado y garantías para la seguridad de Rodríguez y la libertad de prensa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Movimiento Unidos por la Democracia condenó este lunes el atentado contra el periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, y exigió una investigación exhaustiva, respeto a la libertad de prensa y garantías para su seguridad.

El ataque ocurrió la madrugada del pasado sábado, cuando se lanzó un artefacto contra su residencia que provocó una explosión y un incendio que afectó parte de la vivienda y dos automóviles. En el inmueble se encontraba la esposa del periodista, quien logró salir junto a sus mascotas.

El movimiento también pidió evaluar los riesgos que puedan enfrentar otros periodistas. En ese sentido, Aurelio Barría, presidente del Movimiento Unidos por la Democracia, indicó que estamos "exigiendo una investigación exhaustiva y justicia. Nosotros queremos hacer un llamado a la sociedad, a la comunidad, a los ciudadanos, a que no podemos aceptar esta situación de violencia de ninguna clase, contra ningún ciudadano y menos contra los periodistas de los diferentes medios de comunicación nacional y extranjeros".

Señaló que "nosotros queremos vivir en paz, en democracia, donde haya justicia, donde haya libertades y donde no haya miedo de decir la verdad y decir los hechos. Y en esta oportunidad, en breve, quiero compartir con los que estamos aquí representando a este movimiento cívico lo que sentimos y exhortamos a que usted, ciudadano, se manifieste”.

Por su parte, Ricardo Tribaldos, también de ese movimiento, exigió a las autoridades llegar hasta el final, porque esto tenemos que pararlo".

"Como es el primero, hay que darle con más fuerza todavía, porque nadie sabe qué puede pasar después cuando vienen el segundo, el tercero y el cuarto", precisó.

Añadió que "entonces, yo insto, igual como usted, señor presidente, a toda la ciudadanía a que nos acompañen. La democracia no se mantiene sola ni se sostiene sola; tenemos que apoyarla y estar con ella. Y esto es parte de la democracia”.

Por este caso, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por incendiarismo, un delito contra la seguridad colectiva. Una persona fue aprehendida y se espera que sea llevada a audiencia este lunes.

Con infomación de María De Gracia.