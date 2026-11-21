A partir del lunes 23 de noviembre, la atención médica se realizará en un hospital campaña, mientras la unidad de Tonosí retoma la atención al público.

Herrera/La Caja de Seguro Social informó que, a partir del lunes 23 de noviembre, los servicios de salud que se ofrecían en el Parque Forestal de Chitré serán trasladados a las instalaciones de la Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego.

En este lugar se habilitó un hospital campaña para garantizar el acceso a la atención médica de la población luego del terremoto del pasado 9 de octubre.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó en nota de prensa que a esta estructura modular se brindarán consultas de medicina general, medicina interna, geriatría, oftalmología, optometría, pediatría y ginecología, además de servicios de registros médicos. También funcionarán programas de salud de adultos, cuidados paliativos, salud mental, salud integral de la mujer, fonoaudiología y atención dispensarial.

La atención de los pacientes estará habilitada en la planta baja del edificio principal de la policlínica. Se adecuarán consultorios para especialidades como neurocirugía y dermatología. Además, se realizarán procedimientos ginecológicos como ultrasonidos, colposcopias y pruebas de Papanicolaou. Farmacia, radiología y fisioterapia se mantendrán en esta sección, y el laboratorio clínico funcionará en el área administrativa.

Por otro lado, la CSS reportó que la unidad de atención primaria de salud de Tonosí, en la provincia de Los Santos, presenta mejoría y retoma la atención al público. Tonosí es una de las poblaciones de la provincia de Los Santos que fue impactada por el sismo del pasado 9 de octubre.

Otras estructuras de salud

Respecto a otras instalaciones, también la CSS emitió otras informaciones.

Los pacientes de la Policlínica Presidente Remón deben atenderse en otras policlínicas de la región metropolitana. El centro de atención primaria de Los Pozos, en Herrera, atiende en áreas temporales y mediante visitas a la comunidad.

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El Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, atiende urgencias, partos, hospitalización y hemodiálisis con normalidad, pero solo realiza cirugías de urgencia. La Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, funciona con normalidad en urgencias, consulta y hemodiálisis, aunque su planta alta y parte de la sala de corta estancia permanecen cerradas de forma preventiva.

La Policlínica San Juan de Dios, en La Villa, atiende con normalidad, excepto su entrada principal y dos áreas de fisioterapia. El Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce, mantiene sus servicios de urgencia y hospitalización, pero su torre de hospitalización y entrada principal siguen cerradas.

Finalmente, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, atiende todos sus servicios, mientras el área de la caldera y una sección administrativa continúan delimitadas y sin acceso al público.