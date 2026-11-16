Ante esta situación, el servicio quirúrgico será trasladado temporalmente al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Ciudad de Panamá/El salón de operaciones de la Policlínica Don Alejandro de La Guardia, Hijo, ubicada en Betania, presenta afectaciones en su sistema de climatización tras el hurto de tuberías de cobre de los equipos de aire acondicionado, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La institución indicó que ya se realizaron las evaluaciones técnicas para determinar el alcance de los daños y que se adelantan las gestiones necesarias para reparar el sistema. Además, presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Ante esta situación, el servicio quirúrgico será trasladado temporalmente al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, con el propósito de garantizar la continuidad de la atención mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

La CSS informó que los pacientes que mantienen cirugías programadas están siendo contactados vía telefónica para comunicarles las nuevas fechas y el lugar donde se realizarán sus procedimientos.

Para consultas u orientación, los usuarios y sus familiares pueden comunicarse a los teléfonos 503-1257 y 503-1244.