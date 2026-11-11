Saturación en hospitales de la CSS: Más de 100 personas están hospitalizadas por virus respiratorios a nivel nacional

Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, informó que cerca de 150 pacientes permanecen hospitalizados por cuadros respiratorios en el país. También señaló que los hospitales reciben una alta demanda de traslados y pidió a la población acudir a las policlínicas para atender afecciones que no sean graves.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) enfrentan una alta demanda de pacientes por enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores, entre ellas influenza, COVID-19 y dengue, situación que ha provocado la saturación de los cuartos de urgencias y posibles retrasos en la atención.

Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, informó que al menos 150 pacientes permanecen hospitalizados en el país por cuadros respiratorios. De ese total, casi 90 corresponden a otras infecciones respiratorias, entre ellas el virus respiratorio sincitial y el COVID-19, además de distintos tipos de influenza.

El funcionario mencionó que los principales hospitales de la institución, entre ellos el Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L., atienden a pacientes con estas afecciones, lo que ha reducido la capacidad de respuesta de los centros médicos.

Young también indicó que el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid recibe entre 60 y 90 traslados diarios, mientras que el Hospital Rafael Hernández, en Chiriquí, registra cerca de 60 traslados al día procedentes de la provincia de Bocas del Toro. Ante este escenario, el funcionario pidió a la población acudir a las policlínicas para atender cuadros respiratorios que no sean graves.

Explicó que estas instalaciones cuentan con horarios extendidos y pueden recibir a pacientes que no requieren atención de urgencia, lo que permitiría priorizar a quienes llegan con condiciones de mayor gravedad, como fracturas o derrames. El funcionario advirtió que la saturación puede ocasionar demoras y pidió comprensión a los usuarios, debido a que el personal médico debe dar prioridad a los pacientes con cuadros más delicados.

También recomendó mantener las medidas de prevención en el hogar: evitar salir cuando se presentan síntomas de resfriado, utilizar mascarilla si es necesario salir y abstenerse de visitar a familiares cuando se está enfermo. Young señaló que los adultos mayores y quienes tienen enfermedades preexistentes, como diabetes y otras comorbilidades, son más propensos a presentar complicaciones por estas infecciones.

El funcionario explicó que el incremento de enfermedades respiratorias es habitual durante noviembre y diciembre. Sin embargo, indicó que la situación representa una presión adicional para los hospitales, que también atienden a pacientes con otras enfermedades y a personas afectadas por el terremoto.

Con información de Kayra Saldaña