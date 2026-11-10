Tosferina en Panamá: ¿Sabe cómo reconocer los síntomas en bebés y niños?

La infección puede provocar complicaciones graves en los lactantes, particularmente en los menores de seis meses.

Una tos seca y persistente, episodios intensos que pueden provocar vómitos y un sonido agudo al intentar respirar después de toser son algunas de las principales señales de alerta de la tosferina, una infección bacteriana de las vías respiratorias que puede causar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños.

El Ministerio de Salud (Minsa) recalcó la importancia de reconocer estos síntomas y buscar atención médica oportuna, ante la detección de nuevos casos de la enfermedad en Panamá.

La advertencia se produce luego de que las autoridades sanitarias confirmaran el fallecimiento de una niña de un año y cuatro meses, ocurrido el pasado 5 de noviembre, mientras que otra bebé de ocho meses permanece hospitalizada en el Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, en la provincia de Veraguas.

¿Cuáles son los síntomas de la tosferina y cómo identificarlos?

La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Aunque inicialmente puede confundirse con un resfriado común, la infección puede evolucionar y provocar episodios de tos cada vez más intensos.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Tos seca y persistente: episodios frecuentes que pueden intensificarse con el paso de los días.

Ataques de tos acompañados de vómitos: especialmente en niños pequeños, debido a la intensidad de los episodios.

Sonido agudo al inhalar: después de una serie de accesos de tos puede escucharse un silbido característico al intentar tomar aire.

Dificultad para dormir: los ataques de tos pueden interrumpir el descanso, principalmente durante la noche.

Dificultad para respirar: en los casos más graves, los pacientes pueden presentar problemas respiratorios que requieren atención inmediata.

Las autoridades sanitarias explicaron que una de las características más reconocibles es la intensidad de la tos, que puede producir vómitos y un sonido particular al finalizar los episodios.

Sin embargo, no todos los pacientes presentan el silbido característico. En los lactantes, la enfermedad puede manifestarse con pausas respiratorias, incluso sin ataques evidentes de tos.

¿Por qué la tosferina es más peligrosa en los bebés?

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que la infección puede provocar complicaciones graves en los lactantes, particularmente en los menores de seis meses.

En este grupo de edad, las dificultades respiratorias pueden desarrollarse rápidamente, por lo que es fundamental identificar cualquier señal de alarma y acudir a un centro médico.

La enfermedad puede ocasionar complicaciones como neumonía, episodios de apnea —interrupciones temporales de la respiración— y dificultades para alimentarse.

Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata si un bebé presenta problemas para respirar, coloración azulada en labios o rostro, pausas respiratorias o dificultades importantes para alimentarse.

Niña de un año falleció por tosferina en Veraguas

El Minsa confirmó que una menor de un año y cuatro meses falleció el pasado 5 de noviembre, en medio de los casos de tosferina detectados recientemente. Otra bebé, de ocho meses, permanece hospitalizada en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, donde recibe atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los pacientes identificados no contaban con antecedentes de vacunación contra la enfermedad.

En un reporte previo, el Minsa informó sobre cuatro casos recientes, correspondientes a dos menores de edad y dos adultos. Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y desarrollan acciones de seguimiento en las comunidades donde se han identificado contagios.

Vacunación contra la tosferina: ¿qué recomienda el Minsa?

El ministro Boyd Galindo reiteró que la vacunación es la principal medida para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones.

Según explicó, la inmunización puede ofrecer una protección elevada contra la tosferina, por lo que insistió en mantener actualizados los esquemas de vacunación, tanto en menores de edad como en la población adulta, según las recomendaciones sanitarias.

La protección no es absoluta y puede disminuir con el tiempo, por lo que es importante cumplir con las dosis y refuerzos correspondientes. Además, el Minsa realiza jornadas de vacunación y seguimiento de contactos en las áreas donde se han confirmado casos.

"Nosotros estamos haciendo todo el barrido que corresponde en cada lugar donde se ha encontrado un caso", señaló el titular de Salud.

Las autoridades reiteraron que reconocer los síntomas a tiempo, acudir a evaluación médica y mantener la vacunación al día son medidas fundamentales para prevenir complicaciones y reducir la transmisión de esta infección respiratoria.