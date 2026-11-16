Consejo Nacional de Periodismo valora avances en la investigación y pide llegar hasta las últimas consecuencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la investigación del hecho ocurrido el pasado sábado contra el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, se llevará hasta el final para dar con los responsables.

El compromiso fue expresado durante una reunión realizada esta tarde con representantes de los principales medios de comunicación del país y gremios de periodistas nacionales.

Durante el encuentro, Mulino lamentó y condenó lo ocurrido contra Rodríguez. Además, reiteró que su gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo en Panamá.

En la reunión también participaron autoridades vinculadas a las investigaciones, quienes manifestaron su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Por su parte, Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo, manifestó que “estamos complacidos con los avances que se nos han dado. Es una investigación incipiente; de hecho, en este momento se está realizando la audiencia de imputación de cargos al único capturado en este caso.

En esta reunión estaban presentes el ministro de Seguridad, la procuradora encargada, la DIJ y la Policía Nacional. Vemos los esfuerzos que se están realizando para darle celeridad a esta investigación, que es lo que nos preocupa, porque debemos sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en este país, ni contra un periodista ni contra un ciudadano.

Señaló que "el señor presidente fue enfático en decir que se llegará hasta el final y que la verdad tiene que salir a la luz, sea cual sea. No digamos que eso nos da tranquilidad, porque lo ocurrido no nos puede dar tranquilidad al pueblo, a la ciudadanía ni a los gremios periodísticos, pero es lo que queremos: que se llegue hasta las últimas consecuencias".

No obstante, acotó que "nosotros vamos a seguir atentos. Mañana tenemos una concentración afuera del diario La Prensa, precisamente en apoyo a la libertad de expresión en este país y en rechazo a lo ocurrido el pasado sábado”.

El ataque contra el periodista se registró en la madrugada del sábado 14 de noviembre, en la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información publicada por La Prensa, un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda. La detonación provocó un incendio que afectó dos vehículos estacionados en el garaje y parte del techo de la residencia.

La esposa del periodista se encontraba dentro del inmueble, pero logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad al momento del ataque.

El domingo, la Policía Nacional confirmó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega, identificado como el primer sospechoso del atentado contra la residencia del periodista. Precisamente, hoy se realiza la audiencia.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, en San Miguelito, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con apoyo de información proporcionada por ciudadanos.

Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con el ataque. Según las investigaciones preliminares, sería el presunto conductor del taxi utilizado para llegar a la residencia del comunicador.

Mientras tanto, los gremios periodísticos anunciaron que mantendrán la concentración frente al diario La Prensa en apoyo al periodista Rolando Rodríguez.

Con información de Yami Rivas.