Mulino convoca a medios y gremios periodísticos para conversar sobre el atentado a Rolando Rodríguez

Este domingo, la Policía Nacional confirmó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega , identificado como el primer sospechoso del atentado contra la residencia del periodista.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que convocó para este lunes 16 de noviembre a representantes de medios de comunicación y gremios periodísticos a una reunión en su despacho, con el propósito de compartir reflexiones e información relacionada con el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez, sin afectar el desarrollo de las investigaciones.

“He invitado mañana a mi despacho a representantes de medios y gremios de periodismo para compartir reflexiones e información que no perjudique la investigación del caso Rodríguez”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

La convocatoria se produce un día después de que Mulino condenara el ataque contra la residencia de Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y expresara su solidaridad con el comunicador y con el director del medio, Jorge Molina.

En ese primer pronunciamiento, el gobernante aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hecho de manera coordinada para recopilar las pruebas y ponerlas a disposición de la justicia.

“Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”, manifestó el presidente.

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Policía captura al primer sospechoso

Este domingo, la Policía Nacional confirmó la aprehensión de Luis Adriel Valiente Ortega, identificado como el primer sospechoso del atentado contra la residencia del periodista.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector 3 de Samaria, en San Miguelito, por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con apoyo de información proporcionada por ciudadanos.

Valiente Ortega figuraba entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con el ataque. Según las investigaciones preliminares, sería el presunto conductor del taxi utilizado para llegar a la residencia del comunicador.

Tras su aprehensión, fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a disposición de las autoridades. La Policía Nacional indicó que las operaciones continúan para ubicar a otros posibles responsables.

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Así ocurrió el atentado

El ataque se registró aproximadamente a las 2:30 a.m. del sábado 14 de noviembre, en la residencia de Rodríguez, ubicada en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la información publicada por La Prensa, un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda. La detonación provocó un incendio que afectó dos vehículos estacionados en el garaje y parte del techo de la residencia.

La esposa del periodista se encontraba dentro del inmueble, pero logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en la ciudad al momento del ataque.

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El Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.

El atentado generó pronunciamientos de rechazo de gremios periodísticos y distintos sectores, que han solicitado el esclarecimiento del caso y garantías para el ejercicio de la libertad de prensa.