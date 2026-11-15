Médicos de la CSS se capacitan con simuladores para reforzar habilidades quirúrgicas

El programa de capacitación combina clases teóricas y prácticas en Ciudad de la Salud para que los profesionales desarrollen destrezas y confianza antes de realizar procedimientos en pacientes.

La Caja de Seguro Social (CSS) desarrolla un programa de formación quirúrgica que permite a médicos y odontólogos en formación practicar procedimientos mediante simuladores de alta tecnología, antes de enfrentarse a pacientes reales.

La capacitación se imparte en el Centro de Simulación Avanzada de Ciudad de la Salud, con el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. En esta primera fase participan médicos internos, odontólogos internos y residentes de ginecología y obstetricia.

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El primer bloque contempla 76 horas académicas sobre cicatrización, control de hemorragias, selección de agujas y materiales de sutura, además de técnicas para tratar distintos tejidos. La metodología combina clases virtuales con prácticas presenciales y ejercicios que simulan situaciones complejas.

Los participantes deben resolver escenarios como la atención de pacientes con múltiples heridas y seleccionar las técnicas de sutura apropiadas. Según Tatiana Carles, directora del centro, la repetición de estos ejercicios permite desarrollar habilidades y confianza antes de realizar intervenciones reales.

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La CSS prevé grupos de unos 40 participantes y la incorporación progresiva de médicos generales y otras especialidades. Los módulos virtuales estarán disponibles hasta el 30 de noviembre y las prácticas presenciales se realizarán del 7 al 18 de diciembre.

Las siguientes etapas incluirán entrenamiento en laparoscopía y procedimientos especializados como histerectomías y miomectomías, con el propósito de fortalecer la preparación de los profesionales y su seguridad en el quirófano.