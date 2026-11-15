Joselyne Edwards levanta la mano: 'Ahora voy yo', el mensaje de la panameña tras la victoria de Kayla Harrison

La panameña, primera del ranking del peso gallo, publicó un video desde las afueras del Madison Square Garden y manifestó que quiere ser la próxima rival de la campeona estadounidense.

Panamá/La Pantera, retadora número uno al campeonato de peso gallo de la UFC, lanzó un mensaje directo desde Nueva York luego de que Kayla Harrison defendiera su cinturón ante Amanda Nunes.

La panameña Joselyne Edwards no tardó en reaccionar a uno de los combates más esperados de la noche del 14 de noviembre en la UFC. Tras la victoria de Kayla Harrison sobre la brasileña Amanda Nunes, la peleadora istmeña utilizó sus redes sociales para dejar clara su intención de convertirse en la próxima rival de la campeona del peso gallo.

Desde Nueva York, en las afueras del Madison Square Garden, Edwards publicó un video en el que aparece haciendo sombra, acompañando las imágenes con un mensaje contundente que apunta directamente a una oportunidad por el título.

"Harrison vs. Nunes, ha terminado. Ahora voy yo. La próxima retadora soy yo", escribió La Pantera, quien ocupa el primer puesto del ranking de aspirantes al campeonato de las 135 libras.

El mensaje de la panameña llega después de que Harrison consiguiera una importante defensa de su cinturón frente a Nunes, considerada una de las mejores peleadoras en la historia de las artes marciales mixtas.

La estadounidense Kayla Harrison defendió su campeonato de peso gallo al derrotar por sumisión a Amanda Nunes, en un combate donde tuvo que ajustar su estrategia ante el planteamiento inicial de la brasileña.

Durante el primer asalto, Nunes intentó imponer su estilo de golpeo, buscando controlar las acciones de pie. Sin embargo, Harrison consiguió cambiar el desarrollo del enfrentamiento mediante su lucha y los derribos, llevando a su rival al terreno donde podía aprovechar sus fortalezas.

La definición llegó en el cuarto asalto, cuando Nunes lanzó una patada al cuerpo que Harrison consiguió atrapar. La campeona aprovechó la acción para llevar a la brasileña a la lona y trabajar rápidamente hasta conseguir tomarle la espalda.

Desde esa posición, Harrison cerró un estrangulamiento por detrás, conocido como mataleón, obligando a Nunes a rendirse al minuto 1:29 del cuarto round.

Con este resultado, Harrison conservó el cinturón de las 135 libras y cerró una defensa exitosa ante una rival que dejó una huella importante en la historia de la UFC.

Joselyne Edwards espera su oportunidad

Con Kayla Harrison todavía como campeona, la atención comienza a dirigirse hacia las posibles aspirantes a disputar el título. En ese escenario aparece Joselyne Edwards, quien ha dejado claro que quiere ser la siguiente en la fila.

La panameña, ubicada como número uno del ranking de contendientes del peso gallo, aprovechó el desenlace del enfrentamiento entre Harrison y Nunes para hacer pública su aspiración.

Su mensaje desde Nueva York no dejó espacio para interpretaciones: La Pantera quiere una oportunidad por el campeonato mundial de la UFC.