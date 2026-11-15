Copa Airlines informa sobre incidente durante el rodaje de uno de sus aviones en Miami

De acuerdo con el reporte preliminar de la compañía, durante el desplazamiento por las calles de rodaje se produjo una colisión entre el extremo del ala izquierda del avión de Copa Airlines y una aeronave de carga de otra aerolínea.

Copa Airlines informó sobre un incidente en el que estuvo involucrada una de sus aeronaves la noche del sábado 14 de noviembre, mientras realizaba las maniobras de rodaje hacia la terminal del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

El hecho ocurrió luego del aterrizaje, a las 9:00 p. m., del vuelo CM427, procedente de ciudad de Panamá, que era operado por un Boeing 737-800NG con 166 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo.

De acuerdo con el reporte preliminar de la compañía, durante el desplazamiento por las calles de rodaje se produjo una colisión entre el extremo del ala izquierda del avión de Copa Airlines y una aeronave de carga de otra aerolínea.

La compañía informó que la aeronave se encuentra en la terminal y que todos los pasajeros desembarcaron. Dos de ellos recibieron atención de los paramédicos del aeropuerto por afectaciones que, preliminarmente, parecen ser menores.

Los demás pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran en buen estado, precisó Copa Airlines.

La aerolínea indicó que cooperará con las autoridades durante la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. Asimismo, lamentó los inconvenientes y la preocupación que esta situación pudo ocasionar y reiteró que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es su prioridad.