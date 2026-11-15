Incendio en La Macarronera deja una mujer de 77 años fallecida

Este nuevo siniestro ocurre poco menos de dos meses después de otro incendio registrado el pasado 25 de septiembre en el mismo sector, que destruyó por completo varias viviendas y dejó a más de 100 personas damnificadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio registrado la noche del sábado 14 de noviembre en el sector de La Macarronera, en Calidonia, ciudad de Panamá, dejó como saldo una mujer de 77 años fallecida, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

La emergencia fue reportada a las 11:11 p.m. y afectó una estructura tipo barraca. Durante las labores de extinción, los bomberos localizaron a la mujer entre los escombros. De acuerdo con el informe de la institución, la víctima tenía dificultades de movilidad y no logró salir del inmueble.

El capitán Alexander Pérez, de la Dirección de Extinción, Búsqueda y Rescate (Doexbure), informó que aproximadamente 75 unidades bomberiles de las estaciones Ricardo Arango, Calidonia, Juan Antonio Guizado, Balboa y Carrasquilla participaron en la atención de la emergencia.

También se contó con el apoyo de un tanquero de la estación de Tocumen, además de vehículos de extinción, rescate, ambulancia y comando móvil.

El fuego afectó la estructura y representó un riesgo para una edificación de mampostería ubicada en sus inmediaciones. Videos que circularon en redes sociales mostraron la magnitud de las llamas y cómo se extendían por el inmueble.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá informó que personal de la Policía Municipal y de Gestión Social se trasladó al lugar para atender a las familias afectadas, conocer su situación e identificar sus necesidades.

Trascendió que 14 familias resultaron afectadas, en total 100 personas, entre adultos y niños. Ya han sido trasladadas a la Junta Comunal de Calidonia.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Este nuevo incendio ocurre poco menos de dos meses después de otro registrado el 25 de septiembre en el mismo sector, que destruyó varias viviendas y dejó a más de 100 personas damnificadas.

La recurrencia de estos incendios vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las familias que residen en esta zona de Calidonia.