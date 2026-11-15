Jaime Fernández sobre atentado a Rolando Rodríguez: 'Los bloques de búsqueda se mantienen activos'

Este domingo, la Policía Nacional divulgó un aviso de búsqueda para localizar a Luis Adriel Valiente Ortega, contra quien se giró una orden de aprehensión por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional mantiene activos sus bloques de búsqueda para ubicar al primer presunto implicado en el atentado con explosivos contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que, tras conocerse el ataque, se activaron de manera inmediata unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial para identificar a los presuntos responsables.

A través de sus redes sociales, Fernández indicó que los operativos continúan para dar con el paradero del primer sospechoso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Este domingo, la Policía Nacional divulgó un aviso de búsqueda para localizar a Luis Adriel Valiente Ortega, contra quien se giró una orden de aprehensión por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva.

La institución también anunció una recompensa de 2,000 dólares para quien proporcione información que permita ubicarlo. Los datos pueden suministrarse de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 o 511-9081.

De acuerdo con información publicada por La Prensa, las investigaciones permitieron identificar el taxi que llegó a la residencia del periodista mediante cámaras de videovigilancia. El propietario del vehículo indicó a las autoridades que lo había alquilado a Valiente Ortega.

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El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m., cuando un individuo descendió de un taxi y lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda. La detonación provocó un incendio que afectó dos vehículos estacionados en el garaje y parte del techo de la residencia.

La esposa del periodista se encontraba en la vivienda al momento del hecho, pero logró salir. Rodríguez no estaba en la ciudad cuando ocurrió el ataque.

Fernández condenó enérgicamente lo sucedido y reafirmó el compromiso de la institución con la defensa de la libertad de prensa y la integridad de todos los ciudadanos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la participación de los involucrados y esclarecer las circunstancias del atentado.