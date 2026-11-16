La iniciativa busca rescatar las tradiciones navideñas, promover la convivencia entre vecinos y ofrecer espacios de encuentro para las familias y visitantes.

Ciudad de Panamá/Bajo el lema “Una Navidad en familia”, el corregimiento de Don Bosco dará inicio a sus actividades navideñas el próximo 6 de diciembre, con el encendido del alumbrado en diferentes parques y una agenda que incluirá villancicos, conciertos y un desfile por las vías internas de la comunidad.

Entre los principales atractivos de esta celebración estará la denominada Ruta de la Estrella de Belén, un recorrido por más de 10 residencias que abrirán sus puertas al público para mostrar sus nacimientos navideños.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, informó que hasta el momento hay 11 viviendas confirmadas, cuyos propietarios trabajan en la preparación de los pesebres desde hace varios meses. La ruta comenzará el 1 de diciembre y contará con un mapa para facilitar la ubicación de las residencias, además de señalizaciones en distintos puntos del corregimiento.

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La iniciativa busca rescatar las tradiciones navideñas, promover la convivencia entre vecinos y ofrecer espacios de encuentro para las familias y visitantes. Las iglesias de la comunidad también se sumarán a la celebración con diferentes actividades.

En materia de seguridad, la Policía Nacional anunció que desplegará unidades en los parques y otros puntos donde se desarrollarán las actividades, con el propósito de mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes.

Valerio Hernández, jefe de la zona policial de Don Bosco, indicó que se coordinarán acciones para preservar la tranquilidad de los residentes y visitantes durante las festividades.

Con esta programación, Don Bosco se prepara para recibir la temporada navideña con actividades familiares, tradiciones y espacios de convivencia comunitaria.

Con información de Jocelyn Mosquera