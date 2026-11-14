La Navidad comienza a sentirse con los primeros encendidos de árboles en Panamá

Familias, parejas y visitantes que realizaban sus compras en Altaplaza Mall se sumaron a la celebración, que reunió a una gran cantidad de personas en los distintos niveles del establecimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de personas se congregaron este sábado en Altaplaza Mall para presenciar el tradicional encendido de su árbol de Navidad, una actividad que marca el inicio de la temporada festiva en este centro comercial.

Familias, parejas y visitantes que realizaban sus compras se sumaron a la celebración, que reunió a una gran cantidad de personas en los distintos niveles del establecimiento.

La jornada incluyó un espectáculo de aproximadamente 35 minutos, con dramatizaciones inspiradas en cuentos navideños y otras actividades preparadas para acompañar el encendido de las luces.

El árbol, de unos 30 metros de altura, fue uno de los principales atractivos de la noche. Su decoración incluye luces y esferas navideñas en tonos amarillo, verde y rojo, además de otros árboles de menor tamaño que complementaron el ambiente festivo.

Jessica Solís, gerente general de Altaplaza Mall, destacó el significado de esta actividad para el centro comercial y sus visitantes.

“Para nosotros es súper especial este momento porque es una forma de agradecer a nuestros clientes por acompañarnos durante todo el año y ver las caras de esos niños felices, sorprendidos tan pronto encendemos el árbol; es algo magnífico para nosotros”, expresó.

Con esta actividad, Altaplaza Mall dio la bienvenida a la Navidad y anunció el inicio de una programación especial que se desarrollará durante los próximos días para que los visitantes puedan disfrutar de la temporada junto a familiares y amigos.

Con información de Kevin Sánchez