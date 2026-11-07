Panamá recibe los primeros contenedores de árboles de Navidad y prevé importar 45 esta temporada

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que las importaciones procederán de Canadá y del estado de Oregón, Estados Unidos. La proyección para esta temporada contempla unos 45 contenedores, cada uno con entre 400 y 900 árboles.

Ciudad de panamá, Panamá/Panamá proyecta recibir cerca de 45 contenedores de árboles de Navidad durante la temporada de importación de 2026, un volumen que representaría un leve incremento respecto al registrado en 2025, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La entidad inició las acciones de vigilancia e inspección fitosanitaria para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria del país.

Según el MIDA, las empresas importadoras han comunicado su intención de traer árboles procedentes de Canadá y del estado de Oregón, en Estados Unidos. En el caso de los productos provenientes de Oregón, se realizan inspecciones en origen a cargo de profesionales de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

Estas revisiones buscan comprobar que los árboles cumplan con los requisitos de importación y las normas fitosanitarias establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Una vez que los contenedores inspeccionados en origen lleguen a los puertos panameños, deberán pasar por una revisión documental antes de su liberación.

Por otra parte, ya comenzaron las inspecciones fitosanitarias de cuatro contenedores de árboles de Navidad procedentes de Canadá, que llegaron recientemente al país a través del puerto SSA Marine MIT.

La proyección para esta temporada es de unos 45 contenedores, aunque la cifra podría variar conforme avance el período de importación, que se extenderá hasta mediados de noviembre. Se estima que cada contenedor transporta entre 400 y 900 árboles, dependiendo de su tamaño y de la capacidad de carga