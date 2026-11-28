Just Rights for Children anunció una iniciativa de “100 Días de Acción” para reforzar la prevención y la denuncia, con miras a erradicar esta práctica en 2030.

Ciudad de Panamá, Panamá/Sobrevivientes, estudiantes, líderes políticos y ciudadanos de más de 100 países se unieron a la campaña “Child Marriage Free World” (Un mundo libre de matrimonio infantil), impulsada por Just Rights for Children (JRC) para exigir el fin del matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Según la organización, la campaña alcanzó durante esta semana a más de 250 millones de personas, con el liderazgo de más de 500 mil sobrevivientes y el acompañamiento de mujeres, jóvenes y comunidades.

La movilización se desarrolló para conmemorar el primer Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado, de acuerdo con JRC.

Anuncian “100 Días de Acción”

Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights for Children y promotor del llamamiento a la ONU para establecer una jornada internacional dedicada a esta causa, anunció la puesta en marcha de “100 Días de Acción”, desde el 27 de noviembre hasta el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2027.

La iniciativa busca fortalecer la prevención, fomentar la denuncia y acelerar los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas para 2030.

“Trabajando junto a gobiernos, líderes religiosos, la sociedad civil y las comunidades, Just Rights for Children ha detenido 600 mil matrimonios infantiles en tres años”, explicó Ribhu.

El fundador de JRC afirmó que “el matrimonio infantil es violación, un delito cometido bajo el disfraz del matrimonio, y una de las violaciones más extendidas contra los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

La organización planteó que enfrentar esta problemática requiere la participación de los gobiernos y la ciudadanía para garantizar que cada niña y adolescente tenga la libertad de aprender, crecer y decidir su futuro.