Los residentes destacaron el regreso del desfile a su ruta tradicional y resaltaron la organización, la participación de las bandas y la limpieza de las calles.

Con bandas musicales, presentaciones estudiantiles y un mensaje de solidaridad, el corregimiento de Betania celebró este sábado 28 de noviembre la independencia de Panamá de España, con un desfile que reunió a más de 30 centros educativos y 12 delegaciones en la Avenida de la Paz.

La actividad también tuvo un componente solidario. Durante el recorrido se recolectaron alimentos secos y materiales para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en la región de Azuero, particularmente en Tonosí, provincia de Los Santos.

El representante de Betania, Humberto Echeverría, explicó que, una vez finalizado el desfile, se organizará el traslado de las donaciones hacia las comunidades que necesitan ayuda. Además, adelantó que tienen previsto construir una vivienda para una familia de Flores de Tonosí que resultó afectada por el sismo.

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Según detalló, los planos y diseños de la casa ya están preparados y la familia beneficiaria fue identificada. La iniciativa surgió de una consulta con los residentes del corregimiento, quienes respaldaron tanto la realización del desfile como el esfuerzo para apoyar a los damnificados.

Durante la jornada, residentes también destacaron el regreso del desfile a su ruta tradicional y resaltaron la organización, la participación de las bandas y la limpieza de las calles.

La celebración se convirtió así en un espacio para mantener vivas las tradiciones patrias y, al mismo tiempo, extender una mano solidaria a las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto en el interior del país.