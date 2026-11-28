La ceremonia se realizó frente al Palacio Municipal, donde el mandatario estuvo acompañado por autoridades y representantes de los estamentos de seguridad.

Boquete, Chiriquí/Con la izada del pabellón nacional por parte del presidente José Raúl Mulino, comenzaron este sábado 28 de noviembre los actos oficiales en Boquete, provincia de Chiriquí, para conmemorar los 205 años de la Independencia de Panamá de España.

La ceremonia se realizó frente al Palacio Municipal, donde el mandatario estuvo acompañado por autoridades y representantes de los estamentos de seguridad.

Boquete es sede de las actividades oficiales de esta fecha patria. La programación contempla, después de los actos protocolares, un desfile por las principales calles del distrito, con un recorrido desde el sector de Do It Center hasta el Banco Nacional.

La jornada recuerda la proclamación de la independencia de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821.

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