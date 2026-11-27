Con esta entrega, ya son nueve las viviendas entregadas a damnificados en la provincia. La meta es que más familias puedan pasar la Navidad en su nuevo hogar.

Herrera/Rosa García ya puede mudarse. Es una de las damnificadas por el terremoto del 9 de octubre que este viernes recibieron su vivienda en Herrera.

“Sí, ya tengo mi casa, ya me puedo mudar de nuevo, he pasado unos días muy difíciles, pero bueno, dice que después de la tormenta viene la calma”, expresó.

Este viernes se entregaron seis viviendas, que se suman a las tres que ya habían recibido otras familias afectadas. Las autoridades buscan entregar el mayor número posible de casas antes de Navidad.

Onilda Garrido, otra de las damnificadas, agradeció a quienes la ayudaron a tener de nuevo un lugar donde vivir. “Y a todo el personal que nos apoyó para esta casita, muchas gracias”, dijo.

Mientras avanzan las entregas, los nuevos movimientos sísmicos preocupan a quienes evalúan los daños.

Roberto Villarreal, director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), mencionó movimientos de magnitud 4.2 y 4.5.

Advirtió que algunas viviendas que ya fueron censadas con daños parciales podrían pasar a la categoría de pérdida total.

Con información de Eduardo Javier Vega.