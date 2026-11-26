Se espera la participación de 140 artesanos de otras provincias y de más de 56 artesanos de la fibra de La Pintada y comunidades cercanas. Más de 40 delegaciones participarán en el tradicional Desfile de los Mil Sombreros.

La Pintada, Coclé/La Pintada, en la provincia de Coclé, celebrará del 3 al 6 de diciembre el Festival Nacional del Sombrero Pintado, luego de que el terremoto obligara a posponer la actividad.

Con la nueva fecha, los organizadores buscan que las familias artesanas tengan la oportunidad de vender las piezas que prepararon para estas fiestas.

La plaza del Sombrero Pintado será el principal punto de encuentro. Allí se reunirán los artesanos para exhibir y vender sus trabajos, y los visitantes encontrarán puestos de comida.

Uno de los actos centrales será el Desfile de los Mil Sombreros, para el que se esperan más de 40 delegaciones.

Según los organizadores, el festival representa una inversión superior a $150 mil. La edición anterior atrajo a más de 40 mil personas a La Pintada, una cifra que esperan superar este año para impulsar el turismo y las ventas en el distrito.

Una ruta alterna para llegar a La Pintada

Para facilitar el ingreso de los visitantes, se habilitará el paso por el puente nuevo de Los Algarrobos. En la entrada de la comunidad de Santana habrá agentes de la Policía Nacional y del Tránsito para agilizar la circulación vehicular.

“Tenemos una ruta alterna para poder entrar a La Pintada, vamos a abrir el puente nuevo que está en el área de Los Algarrobos”, explicó la organizadora al referirse a los tranques que se han registrado en años anteriores.

Con información de Nathali Reyes.