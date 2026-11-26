Acción de Gracias se celebra en Panamá con cenas especiales y mensajes de gratitud
Aunque el Día de Acción de Gracias es una festividad tradicional de Estados Unidos y Canadá, cada vez más personas que viven fuera de sus países de origen buscan mantener esta costumbre. En Panamá, restaurantes han incorporado menús especiales para quienes desean compartir la tradicional cena de esta celebración.
Entre las opciones gastronómicas que se ofrecen para la ocasión figuran cenas tipo buffet con pavo al horno, ensalada Waldorf, arroz árabe, soufflé de maíz y carrot cake como postre, platos característicos de esta festividad.