Directores y personal administrativo de los principales centros educativos del distrito de David participaron en una jornada de rendición de cuentas para evaluar los avances alcanzados durante el año escolar e identificar las principales dificultades que enfrentan los planteles.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el acoso escolar o bullying, la seguridad dentro de las instalaciones educativas y la necesidad de revisar algunas metodologías de enseñanza, aspectos que podrían contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.