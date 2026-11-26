El hombre también puso a disposición sus datos de contacto y una cuenta de Yappy para quienes deseen colaborar económicamente con él durante su proceso de recuperación.

Dairo Luis Arroyo, el chichero que resultó herido en el accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en Felipillo, compartió un mensaje desde el hospital en el que permanece recluido, agradeciendo las muestras de solidaridad y pidió apoyo para enfrentar su recuperación, luego de sufrir fracturas en ambas piernas.

A través de un video publicado en redes sociales, Arroyo expresó su agradecimiento a Dios por sobrevivir al accidente y a las personas que le han enviado mensajes de ánimo y muestras de respaldo durante este difícil momento.

El comerciante explicó que las lesiones lo mantienen hospitalizado y lo han dejado temporalmente sin su principal fuente de ingresos: la venta de chicha, actividad con la que se ganaba la vida.

"Me partió aquí las dos piernas, me he quedado sin mi sustento de la chicha", manifestó Arroyo, quien se describió como un hombre emprendedor y aseguró que esta situación no lo detendrá.

El hombre también puso a disposición sus datos de contacto y una cuenta de Yappy para quienes deseen colaborar económicamente con él durante su proceso de recuperación.

"Esto no me va a detener y adelante, emprendedor", expresó, al reiterar su agradecimiento a todas las personas que lo han acompañado con sus mensajes y apoyo.

Si deseas ayudar, puedes hacerlo a nombre de: Dairo Arroyo, Banco General, cuenta: 04-65-96-290319-0