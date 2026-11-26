La Policía Nacional recomendó a los conductores atender las indicaciones del personal de la institución y de la ATTT desplegado en el área.

La tarde de este jueves 26 de noviembre, el tráfico por el puente de Las Américas fue restringido por algunos minutos debido a una llamada que alertaba sobre un objeto sospechoso en una de las bases de la estructura.

De acuerdo con la Policía Nacional, se procedió a cerrar la vía para verificar un supuesto artefacto explosivo, que posteriormente fue descartado.

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Según el comunicado, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), intervino la circulación en el puente. La Unidad Táctica Explosivos de la Policía Nacional inspeccionó el sitio y descartó la presencia del artefacto.

Este hecho generó un pesado tráfico vehicular por el sector, al punto que los conductores bajaron de sus automóviles inquietados por saber lo que estaba pasando.

Tras la verificación, la vía fue reabierta y la circulación vehicular se normalizó en ambos sentidos.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito señaló que mantiene un operativo de agilización vial en el sector, con el fin de agilizar el tráfico hacia el oeste.

La Policía Nacional recomendó a los conductores atender las indicaciones del personal de la institución y de la ATTT desplegado en el área. Además, agradeció la comprensión de la ciudadanía y la invitó a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.