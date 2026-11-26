La cantante panameña despedirá noviembre con una colaboración musical que reúne a representantes de distintas generaciones de la música latina.

La artista anunció a través de Instagram su participación en Llegó la Navidad a Panamá, una canción impulsada por Caja de Ahorros que estará disponible en las plataformas digitales a partir del viernes 27 de noviembre de 2026.

El proyecto le permitió compartir con el compositor panameño Omar Alfanno, el productor puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña y el salsero Gilberto Santa Rosa, además de otros talentos nacionales. Wilson expresó su agradecimiento a la entidad bancaria por incluirla en la iniciativa y destacó el significado que tiene para su carrera haber coincidido con músicos de reconocimiento internacional.

“Gracias a la @cajadeahorrospa por hacerme parte de este hermoso proyecto”, escribió la intérprete, quien manifestó su emoción por la experiencia.

“Me siento profundamente honrada de haber tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes de la música, como los maestros @omaralfanno @cuccopena @santarosalive y todos los artistas panameños que fueron parte de esta gran experiencia. ¡Sin duda, un sueño hecho realidad! ", agregó en su publicación.

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La canción, escrita por Omar Alfanno, también cuenta con la participación de la actriz Ilda Mason y el cantante de música típica Alejandro Torres, según información publicada por Metro Libre. El lanzamiento estará acompañado de una cita televisiva durante diciembre, anunciada por Wilson.

“"Llegó la Navidad a Panamá" se estrena este 27 de noviembre en todas las plataformas digitales. ¡No se lo pueden perder!”, señaló la cantante. “Y recuerden que tenemos una cita muy especial el próximo 22 de diciembre, a las 9:00 p. m., por Telemetro, con el especial "Navidad Nuestra"”.

La colaboración llega en un año significativo para la intérprete de Aguadulce, provincia de Coclé. Wilson consiguió el segundo lugar en Operación Triunfo USA 2026, concurso musical de Telemundo en el que representó a Panamá. Tras finalizar la competencia, ofreció su concierto Karol Wilson VIP Live el pasado 3 de octubre.

Su trayectoria artística también incluye experiencias internacionales anteriores a su paso por la televisión. En 2018 obtuvo el subcampeonato del Karaoke World Championships, realizado en Finlandia, y en 2020 representó a Panamá en el proyecto Himno Centroamericano, desarrollado en Guatemala. Su propuesta musical incorpora influencias del soul y el R&B.

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Por su parte, Alfanno acaba de recibir el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy 2026, reconocimiento entregado el 9 de noviembre en Las Vegas por sus aportes a la música latina. El compositor, nacido en Santiago de Veraguas, es autor de éxitos como A puro dolor y Amores como el nuestro, popularizados por Son by Four y Jerry Rivera, respectivamente.

Cucco Peña ha desarrollado una carrera como arreglista, compositor, productor y director musical. Entre los intérpretes con quienes ha trabajado figuran Marc Anthony, Celia Cruz, Rubén Blades y Ricky Martin. Su experiencia incluye la dirección de agrupaciones sinfónicas de varios países, entre ellos Panamá.

Gilberto Santa Rosa, conocido como el Caballero de la Salsa, acumula cinco premios Latin Grammy y una trayectoria marcada por su capacidad de improvisación. El puertorriqueño mantiene además una relación artística con Alfanno, autor de canciones de su repertorio como Que alguien me diga y Vivir sin ella.

Con este lanzamiento, Wilson incorpora una nueva colaboración a su recorrido profesional y vuelve a participar en una producción dedicada a su país, esta vez alrededor de las festividades de fin de año. “¡La Navidad se vive, se siente y se celebra con nuestra música!”, concluyó la artista.