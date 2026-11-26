La quinta etapa de la prueba terminó con el ascenso a la emblemática Loma La Chancleta.

Panamá/La 46 Vuelta Internacional a Chiriquí llevó a cabo este jueves su quinta etapa la que tuvo como ganador al costarricense Brandon Aguilar, mientras que el panameño Christofer Jurado mantuvo el liderato de la clasificación general individual.

Aguilar, quien pertenece al equipo ManzaTé, fue el primero en cruzar la línea de meta en Loma La Chancleta y completó el recorrido en 2 horas, 41 minutos y 42 segundos. Ese tiempo le permitió sacar una buena ventaja a Jurado (Aeronaval) quien llegó segundo a 1 minuto y 37 segundos de diferencia. El tercero en culminar el trayecto fue Kevin Rivera (Esparza Training) a 1:41 minutos del triunfador.

La denominada etapa reina de la vuelta chiricana inició Centro Deportivo La Basita de David. De ahí pasó por Santa Marta, Boquerón, Cerro Colorado, La Piedra, Palma Real, Cruce de Potrerillos Abajo y terminó en La Chancleta para una distancia de 99.7 kilómetros.

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Sigue al frente

Con lo acontecido en la jornada, Jurado pudo mantenerse en el primer lugar de la tabla de clasificación general individual con un tiempo acumulado de 12 horas, un minuto y 41 segundos. El hondureño Luis López es segundo con diferencia de 1:41 minutos y el panameño Bolívar Espinosa es tercero a 1:55 minutos.

Después de llegar segundo en la quinta etapa, Jurado alcanzó los 21 puntos en la clasificación de montaña. Esto le deja como virtual ganador de esa división. Además se mantiene como líder en puntos con 50.

El cubano Randol Izquierdo pasó al frente de la división Sub-23 al registrar 44 segundos de ventaja de Brandon Aguilar.

Lo próximo

Este viernes 27 de noviembre se tiene programada la realización de la sexta etapa que consiste en un circuito de 82.5 kilómetros en Volcán.

Los ciclistas deberán dar 15 vueltas en el circuito que iniciará en el Boulevard Volcán, sigue por Calle 14 Oeste, Calle 9na. Oeste, Calle 2da. Oeste, Vía Cerro Punta y retorna al Boulevard Volcán para su finalización.

Cada vuelta tendrá una distancia de 5.5 kilómetros y será la penútima etapa del evento.