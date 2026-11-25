El panameño ganó su segunda etapa consecutiva lo que le permitió tener el tiempo necesario para alcanzar el primer puesto de la tabla de clasificación general.

Panamá/Christofer Jurado asumió el liderato de la tabla de clasificación general, de la 46 Vuelta Internacional a Chiriquí, al ganar la cuarta etapa que se llevó a cabo este miéroles.

El ciclista panameño, del equipo Aeronaval, consiguió el triunfo en la etapa al registrar tiempo de 3 horas, 36 minutos y 24 segundos. Le sigueron el costarricense Steven Jiménez y el panameño Alex Strah que se ubicaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Con esta victoria, Jurado sumó su segunda victoria de etapa consecutiva en la vuelta chiricana. Durante la jornada del martes 24 de noviembre, se impuso en la contrarreloj individual masculina.

La etapa tuvo su inicio en el estadio Kenny Serracín de David y su fin en el sector de Alto Jaramillo. El trayecto incluyó los sectores de San Lorenzo, Chiriquí, Gualaca, Vía Caldera, Vía Boquete, Puente Wilson, Jaramillo Abajo, Vía Jaramillo Centro para una distancia de 128.9 kilómetros.

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Nuevo líder general

Después de lo acontecido en la cuarta etapa, hubo un nuevo cambio en el primer lugar de la tabla de clasificación general individual.

Jurado, quien ganó la etapa de este miércoles, asumió el liderato de la prueba con un tiempo acumulado de 9:18:28 horas.

El segundo puesto de la clasificación general lo ocupa el también panameño Bolívar Espinosa, del equipo Senafront, quien está a 1 minuto y 16 segundos del líder. En tanto que el hondureño Luis López, del conjunto Manzatec, es tercero con una diferencia de 1:24 minutos.

Además de encabezar la clasificación general, Jurado es el líder en puntos con 38 y está al frente de la categoría de montaña con 15 unidades.

Por otra parte, Steven Jiménez está al frente de la clasificación en la división Sub-23 con 43 segundos de ventaja sobre el cubano Randol Izquierdo. También está al comando de la categoría juvenil a 1:12 minutos del panameño José Castro.

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Lo próximo

El jueves 26 de noviembre se llevará a cabo la quinta etapa de la competencia, cuya distancia será de 99.7 kilómetros.

La jornada comenzará a las 9:00 a.m. con la partida de los ciclistas desde el Centro Deportivo La Basita de David; pasan por Santa Marta, Boquerón, Cerro Colorado, La Piedra, Palma Real, Cruce de Potrerillos Abajo y termina en la loma conocida como La Chancleta.

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