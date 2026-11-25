El quarterback dijo que McCarthy nunca le habló de la posibilidad de ser suplente y que se enteró de esta decisión por su compañero Pat Freiermuth .

Los Ángeles, Estados Unidos/Un día después de ser apartado de la titularidad, Aaron Rodgers aseguró este miércoles que no volverá a jugar con los Pittsburgh Steelers, lo que podría precipitar el final de la carrera del cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NFL.

La noche del martes, los Steelers comunicaron que Rodgers estará "inactivo" en el partido del viernes ante los Denver Broncos y que Mason Rudolph tomará su lugar como quarterback titular.

Rodgers, que cumplirá 43 años en diciembre, era así señalado por la mala deriva de Pittsburgh y por su bajo rendimiento en su temporada 22 en la NFL, la que había anunciado como última de su trayectoria.

Este miércoles, el mariscal de campo no participó en el entrenamiento del equipo y concedió una entrevista a la cadena ESPN en la que cargó con fuerza contra el entrenador Mike McCarthy acusándolo de falta de profesionalidad.

Rodgers señaló al técnico, con el que ganó su único título de NFL en 2011 con los Green Bay Packers, de dormirse en reuniones del equipo y de ausentarse de otras.

"El miércoles pasado estábamos en una reunión de quarterbacks. Mike llegó tarde, se sentó y, en menos de 10 minutos, empezó a roncar", relató Rodgers en The Pat McAfee Show, un programa en el que ha aparecido regularmente en los últimos años.

McCarthy "se despertó solo, estaba haciendo ruido con sus papeles. Todos miramos alrededor. Cinco minutos después, vuelves a oír los ronquidos. Y menos de cinco minutos después de eso, sale de la sala como si nada hubiera pasado", afirmó.

Rodgers también dijo que él y sus compañeros se quedaron desconcertados cuando McCarthy dijo: "!Uno, dos, tres, Packers!" durante el descanso de la pasada derrota ante los Philadelphia Eagles.

"Y esta no es una semana anormal", expuso Rodgers. "Estos son algunos de los problemas con los que he estado lidiando y que, en última instancia, nos llevaron a donde estamos ahora".

El quarterback dijo que McCarthy nunca le habló de la posibilidad de ser suplente y que se enteró de esta decisión por su compañero Pat Freiermuth.

"En este punto, no voy a volver a Pittsburgh. Ese barco definitivamente ya zarpó", dijo Rodgers al ser preguntado sobre su futuro en los Steelers.

"Yo no quería que la historia terminara de la manera en que terminó (...) Gracias a los aficionados de Pittsburgh. Aprecio muchísimo la forma en que me recibieron", afirmó.