La iniciativa contempla la instalación de 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones de monitoreo, que cubrirán más de 100 kilómetros cuadrados dentro de esta área protegida.

Por primera vez, el Parque Nacional Santa Fe, en la provincia de Veraguas, será objeto de un muestreo de jaguares a gran escala, como parte de la segunda fase del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres.

La iniciativa, desarrollada por la Fundación Yaguará Panamá con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), contempla la instalación de 64 cámaras trampa distribuidas en 32 estaciones de monitoreo, que cubrirán más de 100 kilómetros cuadrados dentro de esta área protegida.

Ricardo Moreno, biólogo de vida silvestre y presidente de la Fundación Yaguará Panamá, destacó que, aunque desde 2004 se han desarrollado diferentes investigaciones en el parque y sus alrededores, nunca se había realizado un despliegue de esta magnitud para estudiar la presencia de grandes mamíferos.

El Parque Nacional Santa Fe, creado en 2001, cuenta con una extensión de 72,636 hectáreas de bosque montano, distribuidas entre los distritos de Santa Fe y Calobre. Su ubicación en la Cordillera Central, con vertientes hacia el Pacífico y el Caribe, lo convierte en un territorio estratégico para la conservación de la biodiversidad y las fuentes de agua.

En esta área protegida habitan cerca de 300 especies de aves y las seis especies de felinos silvestres que existen en Panamá, además de contar con aproximadamente 50 cascadas.

🔗Puedes leer: ¿Habrá mirador en Cerro Ancón? Esto establece el nuevo acuerdo municipal

Santa Fe es la segunda área protegida incluida en esta etapa del censo, después del Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera, en Coclé, donde también se instalaron 64 cámaras trampa.

La segunda fase prevé monitorear al menos 66 mil hectáreas en seis áreas protegidas de la región centro-occidental, mediante 384 cámaras distribuidas en 192 estaciones de muestreo. El financiamiento cuenta con el respaldo de la Unidad de Fideicomiso y Seguimiento a Inversiones (UFISI) de MiAmbiente.

Los datos que se obtengan permitirán estimar la población de jaguares, identificar las especies que forman parte de su alimentación y reconocer corredores biológicos importantes para su desplazamiento. Esta información servirá de base para orientar futuras decisiones sobre la protección de los ecosistemas.

Moreno explicó que el jaguar desempeña una función reguladora en la naturaleza, al contribuir al equilibrio de las poblaciones de otras especies y favorecer procesos ecológicos como la regeneración de los bosques.

Con este esfuerzo, Panamá se posiciona como el segundo de los 18 países de América donde habita el jaguar en desarrollar un censo nacional de esta especie, después de México.

Aunque la cobertura inicial contempla seis áreas protegidas, la Fundación Yaguará Panamá busca obtener financiamiento adicional para ampliar los estudios a más de diez sitios de muestreo.

Resultados de la primera fase

La primera etapa del Censo Nacional del Jaguar y Mamíferos Terrestres, desarrollada en la región oriental mediante el proyecto GEF 7 Jaguares Panamá, abarcó 141 mil hectáreas en nueve áreas de estudio.

Durante esa fase se instalaron 794 cámaras trampa en 355 estaciones, lo que permitió estimar la presencia de aproximadamente 370 jaguares entre el Canal de Panamá y la frontera con Colombia, según la cifra actualizada a 2026.

La Fundación Yaguará Panamá es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica y conservación de los seis felinos silvestres y otros mamíferos del país. Desde 2014 mantiene en el Parque Nacional Darién el programa de monitoreo de jaguares de mayor duración en Panamá y desarrolla iniciativas con comunidades y ganaderos para reducir los conflictos entre las personas y esta especie.