Estas son las primeras fechas y localidades donde se estará vendiendo la canasta navideña con un valor de $.15.00.

Las Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llegarán a Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá Este en la primera jornada de venta que corresponde del martes 1 al viernes 4 de diciembre, con la venta de la tradicional canasta navideña a $.15.00.

La bolsa incluirá 16 productos alimenticios, entre ellos un jamón picnic nacional y 10 libras de arroz. Según el IMA, el valor comercial estimado de todos los artículos es de B/.51.69, por lo que los compradores tendrán un ahorro aproximado de B/.36.69.

Para las Naviferias 2026, se contempla la distribución de 500 mil jamones picnic nacionales y la atención de 163 localidades en todo el país.

Además, el director del IMA, Nilo Murillo, en conferencia de prensa del Concejo de Gabinete, aseguró que en las áreas afectadas por el terremoto del 9 de octubre y a las personas censadas se les otorgará de forma gratuita la dicha canasta.

¿Dónde estarán las Naviferias del IMA?

Todas las jornadas comenzarán a las 7:00 a.m. Estos son los puntos de venta anunciados:

Martes 1 de diciembre

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

Parque Rufina Alfaro, en La Villa de Los Santos.

Parque Bibiana Pérez, en el distrito de Guararé.

Estadio Flaco Bala Hernández, en Las Tablas.

Predios de la Iglesia de Macaracas cabecera.

Parque Central de Pedasí cabecera.

Parque Central de Pocrí cabecera.

Calle frente a la cancha municipal en Tonosí cabecera.

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera.

Estacionamientos del Estadio Claudio Nieto, en Monagrillo.

Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.

Miércoles 2 de diciembre

Chiriquí

Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete.

Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega.

Gimnasio de Gualaca cabecera.

Herrera

Plaza de Toros de Parita.

Cancha Comunal de Cabuya de Parita.

Cancha Comunal de Santa María cabecera.

Casa Comunal de El Rincón de Santa María.

Casa Comunal de Los Canelos (Santa María).

Casa Comunal de El Limón de Santa María.

Panamá Este

Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo.

Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

Jueves 3 de diciembre

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Plaza 6 de agosto en Volcán, Tierras Altas

Parque Central de Boquerón

Herrera

Estadio Jackie Cardoze, en Ocú cabecera

Casa Comunal de Los Llanos, Ocú

Cancha municipal de Las Minas cabecera

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Parque al lado de la piquera Los Pozos-Chitré, Los Pozos cabecera

Cancha Municipal de Pesé, cabecera

Panamá Este

Agencia del IMA en Chepo cabecera

Viernes 4 de diciembre

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix cabecera

Cancha del Parque de Remedios

Cancha Comunal de Tolé cabecera

Cancha comunal de San Lorenzo, distrito de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Palma Ipetí, Tortí Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo

Parque de Cañita, distrito de Chepo

Colón

Parque central de Palenque cabecera

Frente a la Aduana en Portobelo cabecera

Cancha Multiusos de Puerto Lindo

¿Qué productos incluye la canasta navideña del IMA?

Por B/.15.00, los consumidores podrán adquirir una bolsa que contiene:

1 jamón picnic nacional.

10 libras de arroz.

1 botella de aceite.

2 latas de guandú.

1 paquete de sal.

1 paquete de azúcar.

1 paquete de maíz pilado.

1 paquete de pasitas.

1 tripack de sazonadores.

1 paquete de sazonador de jamón.

1 paquete de aceitunas verdes.

1 lata de vegetales mixtos.

1 lata de piña en rodajas.

1 paquete de mostaza.

1 paquete de mayonesa.

1 rosca de pan.

¿Qué deben llevar los compradores?

El IMA recordó que las personas interesadas en adquirir la canasta deben llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para transportar los productos. La institución explicó que, debido a la cantidad de artículos, estos serán entregados divididos en dos empaques.

Las autoridades recomiendan a los consumidores llegar temprano a los puntos de venta y llevar los documentos y bolsas necesarios para facilitar la atención durante estas jornadas.