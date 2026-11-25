La Secretaría de Energía anunciará la tarde de este miércoles los nuevos precios, que regirán durante 14 días.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los precios de las gasolinas y del diésel en Panamá bajarán entre 41 y 51 centavos por galón a partir de las 6:00 a.m. del viernes 27 de noviembre, adelantó Paula Mesé, directora de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

La directora de Hidrocarburos aclaró que esa rebaja corresponde al ajuste que se anunciará este miércoles. Desde que los precios comenzaron a bajar, la disminución acumulada ronda los $1.12 por galón en las gasolinas y los $0.86 por galón en el diésel.

Tras haber adelantado la disminución en el costo de los combustibles, la Secretaría de Energía publicó los nuevos precios que entrarán a regir este viernes y se mantendrán vigentes hasta el próximo 11 de diciembre:

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos baja su precio 0.105 centavos, quedando en 1.125 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos disminuye 0.098 centavos, situándose en 1.004 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.134 centavos, alcanzando un precio de 1.30 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.125

B/.1.125 Gasolina de 91 octanos: B/.1.004

B/.1.004 Diésel: B/.1.30

Mesé atribuyó el descenso a una menor tensión geopolítica y a mejoras en el transporte de combustible, que había registrado retrasos.

Agregó que, con la llegada de la temporada fría en Estados Unidos, disminuye el consumo de gasolina en ese país, lo que también influye en el precio que pagan los consumidores en Panamá.

Con información de María De Gracia.