La infraestructura contará con 463 camas, 17 quirófanos y más de 20 subespecialidades, con una inversión superior a los $705.8 millones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La construcción del nuevo Hospital del Niño registra más de 58% de avance y tiene prevista su entrega para diciembre de 2027, según informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante un recorrido de inspección por las obras este miércoles.

El proyecto, ejecutado por la empresa Acciona Construcción, S.A., representa una inversión superior a los 705.8 millones de dólares y contempla instalaciones diseñadas para ampliar la capacidad de atención pediátrica especializada en el país. De acuerdo con Boyd, la estructura no presentó afectaciones luego del reciente movimiento sísmico.

También recorrió una habitación modelo, que cuenta con acabados y condiciones de alto estándar, mientras continúan los trabajos de instalación de equipos.

Por su parte, el director médico del hospital, Paul Gallardo, explicó que la nueva infraestructura permitirá superar las limitaciones de espacio que enfrenta actualmente la atención pediátrica especializada.

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Estas restricciones han llevado a que, en algunos casos, se recurra a instalaciones como el Hospital Santo Tomás y la Ciudad de la Salud para realizar procedimientos quirúrgicos. Se pudo conocer que el nuevo centro hospitalario contará con 463 camas, 17 quirófanos y más de 20 subespecialidades, cada una con sus respectivos consultorios.

De los quirófanos previstos, 14 estarán ubicados en un área quirúrgica principal, mientras que los otros se distribuirán en servicios especializados, como neonatología y atención de pacientes con quemaduras.

El contrato de construcción incluye el equipamiento y mantenimiento del nuevo hospital, así como trabajos en la Maternidad del Hospital Santo Tomás y sus áreas anexas, la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja. El proyecto también apunta a posicionar al hospital como un centro de referencia para la atención infantil en América Latina.