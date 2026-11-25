Hay un Soluto para cada panameño: conoce el Kia Soluto
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Ciudad de Panamá, Panamá/Cada panameño tiene una historia, una rutina y un destino diferente. Por eso, en Kia Panamá creemos que hay un Soluto para cada uno.
El Kia Soluto es un sedán que combina diseño, comodidad y funcionalidad, pensado para acompañarte en tus actividades diarias. Ya sea para ir al trabajo, realizar tus diligencias, disfrutar con tu familia o comenzar una nueva etapa, es un aliado para cada recorrido.
Si estás buscando un sedán en Panamá que se adapte a tu estilo de vida, el Kia Soluto merece estar entre tus opciones.
Descubre sus características, conoce nuestras promociones y encuentra el vehículo que te acompañará en tus próximos kilómetros.
Hay un Soluto para cada panameño.
Visita Kia Panamá y solicita tu cotización hoy.