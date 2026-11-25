Panamá/La selección de Panamá pierde 1-0 ante Egipto al término de la primera mitad de su compromiso correspondiente al Grupo A del Mundial Sub-17 2026, disputado en el Aspire Zone, campo 3.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 27, cuando Yousef Abdullah adelantó al conjunto egipcio, que aprovechó una de sus oportunidades para marcharse al descanso con la ventaja en el marcador.

Pese a estar abajo en el resultado, Panamá mostró mayor iniciativa ofensiva durante los primeros 45 minutos. El equipo canalero registró ocho remates, tres de ellos a puerta, mientras que Egipto contabilizó apenas dos disparos, con uno dirigido entre los tres palos.

En cuanto a las acciones de balón parado, Panamá también tuvo mayor presencia, con seis saques de esquina frente a dos de su rival. Además, recibió 13 faltas, por las siete cometidas sobre los jugadores egipcios.

En el apartado disciplinario, el conjunto panameño acumuló una tarjeta amarilla, mientras que Egipto no recibió amonestaciones. Asimismo, Panamá registró dos posiciones adelantadas y Egipto una.

Con estos números, la selección panameña deberá buscar mayor efectividad de cara al arco en la segunda mitad si pretende remontar el marcador y sumar un resultado positivo en su estreno dentro del Grupo A.